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Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

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Запоріжжя, Вівторок 11 жовтня 2022 09:04
Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий Фото: РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет 11 жовтня (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 11 жовтня, російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти. 2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити", - розповів він.

За словами Старуха, інші ракети влучили в навчальний заклад.

"Пошкоджено школу та амбулаторію", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня Російська Федерація завдала ракетного удару по Запоріжжю.

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