Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий
Фото: РФ випустила по Запоріжжю 12 ракет 11 жовтня (t.me/starukhofficial)
Вранці у вівторок, 11 жовтня, російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти. 2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити", - розповів він.
За словами Старуха, інші ракети влучили в навчальний заклад.
"Пошкоджено школу та амбулаторію", - додав очільник регіону.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня Російська Федерація завдала ракетного удару по Запоріжжю.
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