ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки, - "Гаюн"

Новость на русском →
Мінськ, Неділя 09 жовтня 2022 19:50
Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки, - "Гаюн" Фото: Білорусь, можливо, передає армії РФ свої танки (t.me/modmilby)
Автор: Константин Широкун

У мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".

Відео знято на станції Орша Вітебської області. Дата зйомки - приблизно ранок 9 жовтня. На відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями (найвірогідніше, варти охорони ешелону).

Варто зазначити, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні у Білорусі. Основним бойовим танком білоруської армії є Т-72Б. У відкритих джерелах немає інформації про програми модернізації танків Т-72А в РФ або РБ, що виключає версію про можливе відправлення техніки на модернізацію до РФ.

З цього відео можна припустити, що режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання, а також, що зазначені танки було знято зі зберігання збройних сил Білорусі.

Раніше ми писали, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Поки що там тривають тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.

Також стало відомо, що у Білорусі розпочали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Білорусь
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману