Режим Лукашенка, можливо, передає армії РФ свої танки, - "Гаюн"

У мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".

Відео знято на станції Орша Вітебської області. Дата зйомки - приблизно ранок 9 жовтня. На відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями (найвірогідніше, варти охорони ешелону).

Варто зазначити, що танки Т-72А не перебувають на озброєнні у Білорусі. Основним бойовим танком білоруської армії є Т-72Б. У відкритих джерелах немає інформації про програми модернізації танків Т-72А в РФ або РБ, що виключає версію про можливе відправлення техніки на модернізацію до РФ.

З цього відео можна припустити, що режим Лукашенка розпочав передачу Росії важкої бронетехніки, знятої зі зберігання, а також, що зазначені танки було знято зі зберігання збройних сил Білорусі.