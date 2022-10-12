"Белорусский" хлеб, кетчуп и майонез. Почему украинцам и дальше продают этот "бренд"

Еще год-два назад прилагательное "белорусское" придавало привлекательности товарам - от молока до косметики. Сейчас большинство из них исчезло, но некоторые мимикрировали и продолжают выпускаться с примечанием "соответствует стандарту республики беларусь".
Как это возможно в условиях поддержки властями РБ войны в Украине, разбирался Styler.
Понятно, что все эти товары производятся в Украине. Однако цель такого брендирования в наше время кажется нелогичной и возмутительной.
Половинку нарезанного ржаного хлеба можно купить в частности в черниговском АТБ. Производит изделие под названием "Хліб по-білоруськи житньо-пшеничний подовий нарізаний" ООО "Наша булочка".
Ирония состоит в том, что пекут этот хлеб в Чернигове. Некоторые военные подразделения РФ ворвались в Черниговскую область именно с территории Беларуси. С территории РБ совершили массированный авианалет в июне, от которого, в том числе, пострадала Черниговская область.
Вот так выглядит "Хліб по-білоруськи", который пекут в Украине (фото: Styler)
Такие соусы с гордой отметкой "Нацыональныя беларускія традыцыі" можно покупать как онлайн, так и в розничных магазинах.
Здесь представлены майонезы "Столовий", "Сметанний", "Легкий", кетчупы "Лагідний" и "Шашличний", томатная паста и даже горчица "Ядрьона".
Украинцам и дальше предлагают "надежность белорусского" (скриншот: rozetka.com.ua)
Правда, сейчас на товаре стали клеить маркировку "Сделано в Украине" на фоне сине-желтого флага. Но сути это не меняет.
Тем более что флаг украинский производитель дорисовал, а вот надпись "Соответствует Стандарту Республики Беларусь" оставил. Пожалуй, это должно убедить потребителя в качестве и надежности майонеза.
Фото: Styler
И опять-таки ирония, производитель ООО "Олис ЛТД", делающий эти соусы, имеет производственные мощности в Запорожье. В том самом Запорожье, что сейчас горит от российских бомбардировок, которым аплодирует так называемый президент РБ Александр Лукашенко...
Напомним, что совсем недавно россияне пытались атаковать Киевскую область дронами-камикадзе из Беларуси.
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