"Белорусский" хлеб, кетчуп и майонез. Почему украинцам и дальше продают этот "бренд"

Понятно, что все эти товары производятся в Украине. Однако цель такого брендирования в наше время кажется нелогичной и возмутительной.

"Хлеб по-белорусски"

Половинку нарезанного ржаного хлеба можно купить в частности в черниговском АТБ. Производит изделие под названием "Хліб по-білоруськи житньо-пшеничний подовий нарізаний" ООО "Наша булочка".

Ирония состоит в том, что пекут этот хлеб в Чернигове. Некоторые военные подразделения РФ ворвались в Черниговскую область именно с территории Беларуси. С территории РБ совершили массированный авианалет в июне, от которого, в том числе, пострадала Черниговская область.

Вот так выглядит "Хліб по-білоруськи", который пекут в Украине (фото: Styler)

Линейка "белорусских" майонезов-кетчупов

Такие соусы с гордой отметкой "Нацыональныя беларускія традыцыі" можно покупать как онлайн, так и в розничных магазинах.

Здесь представлены майонезы "Столовий", "Сметанний", "Легкий", кетчупы "Лагідний" и "Шашличний", томатная паста и даже горчица "Ядрьона".

Украинцам и дальше предлагают "надежность белорусского" (скриншот: rozetka.com.ua)

Правда, сейчас на товаре стали клеить маркировку "Сделано в Украине" на фоне сине-желтого флага. Но сути это не меняет.

Тем более что флаг украинский производитель дорисовал, а вот надпись "Соответствует Стандарту Республики Беларусь" оставил. Пожалуй, это должно убедить потребителя в качестве и надежности майонеза.

Фото: Styler

И опять-таки ирония, производитель ООО "Олис ЛТД", делающий эти соусы, имеет производственные мощности в Запорожье. В том самом Запорожье, что сейчас горит от российских бомбардировок, которым аплодирует так называемый президент РБ Александр Лукашенко...