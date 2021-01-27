ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Билл Гейтс про следующую пандемию: будет в десятки раз хуже нынешней

Автор: Роман Мирончук

Основатель Microsoft и миллиарде Билл Гейтс полагает, что в данное время человечество не готово к следующей возможной пандемии. Ситуация может измениться только через два года.

Он считает, что еще многое можно сделать, включая вакцины, тесты, медикаменты. Об этом Билл Гейтс рассказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - заявил Гейтс.

Он также подчеркнул, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось. Люди на приделе, особенно те, кто живет в стесненных условиях, и не может обеспечить своим детям онлайн-обучение. Гейтс считает, что как минимум год потребуется, чтобы нормализовать жизнь.

Самые читаемые новости

Ранее Билл Гейтс уже давал прогнозы касательно того, когда ждать новую пандемию. По его словам, появление нового вируса неизбежно, и это связанно с глобализацией мира.

Он считает, что следующая пандемия может произойти через 20 лет. Но люди должны предполагать, что это может быть уже через 3 года.

"Существует разумная вероятность того, что мир столкнется с чем-то подобным в следующие 10 или 15 лет", - отметил он.

Гейтс все же надеется, что человечество извлечет полезные уроки из неправильного обращения с COVI-19, которые могут помочь людям избежать повторения нынешнего сценария.

Напомним, Билл Гейтс сделал громкое заявление про вакцинацию от коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Билл Гейтспандемия