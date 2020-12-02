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Как изменится мир после пандемии и когда ждать новую: прогнозы от Билла Гейтса

Среда 02 декабря 2020 17:36
Как изменится мир после пандемии и когда ждать новую: прогнозы от Билла Гейтса
Билл Гейтс дал прогнозы о пандемии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Билл Гейтс, американский миллиардер-филантроп и основатель Microsoft, дал прогнозы об изменениях в мире после окончания пандемии COVID-19, какие тенденции и практики станут стремительно развиваться и станут для человечества новой нормой в быту и работе.

Об этом Гейтс рассказал в своем блоге The Gates Notes.

"Мы с доктором Фаучи (Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, - Ред.) оптимистичны в отношении того, что вакцина положит конец пандемии в какой-то момент в ближайшем будущем. Но как будет выглядеть мир после этого, гораздо менее ясно. Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций диджитализации - особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни", - отметил он.

Что изменится в мире после COVID-19

Социальное дистанцирование и переход в онлайн. Такие технологии, как видеоконференцсвязь, делают удаленную работу более жизнеспособной, чем когда-либо прежде, рассказал Гейтс. Таким образом он прогнозирует, что количество деловых поездок в посткоронавирусном мире сократится более чем на 50%, а время в офисах сократится как минимум на 30%.

"Мы продолжим ходить в офис и будем ездить в командировки, но гораздо реже", - считает бизнесмен и филантроп.

Гейтс говорит, что онлайн-встречи и интернет-мероприятия станут нормой. Это коснется не только деловых встреч, но и обучения, посещения врача и так далее. Так как многие аспекты жизни будут перенесены в виртуальный мир, то технологии и программное обеспечение для этих целей станут развиваться значительно быстрее.

Компаниям уже не потребуются большие офисы, так как большинство рабочих моментов будут решаться удаленно. В итоге офисы станут более универсальными, а это, в свою очередь, повлияет на рынок недвижимости.

Не будет необходимости жить в крупных городах из-за работы, так как работать можно будет удаленно.

Люди станут больше общаться с близкими и друзьями, в то время как контакты с коллегами пойдут на спад.

Прогнозы Билла Гейтса о пандемии

Стоит отметить, что Гейтс уже много лет говорит об угрозе глобальной пандемии. В своем выступлении на TED Talk в 2015 году он предупредил, что США и другие страны не готовы к пандемии: "Если что-то убьет более 10 миллионов человек в ближайшие несколько десятилетий, это, скорее всего, будет очень заразным вирусом, а не войной. (Убьют) не ракеты, а микробы".

В 2018 году миллиардер-филантроп сказал аудитории на обсуждении эпидемии, организованном Медицинским обществом Массачусетса, что пандемия может унести с лица земли десятки миллионов людей, если не будет эффективно бороться с ней. Он процитировал моделирование, проведенное Институтом моделирования заболеваний, которое показало, что современная версия пандемии гриппа 1918 года теперь убьет около 30 миллионов человек всего за шесть месяцев.

Сейчас Гейтс заявил, что появление нового вируса неизбежно во все более глобализирующемся мире, пишет en.as.com.

"Надеюсь, это может произойти через 20 лет... но мы должны предположить, что это может произойти через 3 года… Существует разумная вероятность того, что мир столкнется с чем-то подобным в следующие 10 или 15 лет", - отметил он.

Несмотря на свои предупреждение о будущих пандемиях, Гейтс надеется, что человечество извлечет некоторые уроки из неправильного обращения с COVI-19, которые могут помочь людям избежать повторения.

Так, в своем подкасте в конце ноября он предположил, что следующая болезнь будет "менее разрушительной", потому что мир "отработает" свою реакцию на нее.

Ранее эксперты рассказали, как возможный локдаун повлияет на цены на продукты в Украине.

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