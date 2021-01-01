Билл Гейтс сделал громкое заявление про вакцинацию от коронавируса

Билл Гейтс будет вакцинироваться от COVID-19 (коллаж РБК-Украина / Getty Images)

Влиятельный миллиардер Билл Гейтс и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла не будут вакцинироваться от коронавируса. Новости с подобными заголовками недавно распространили некоторые мировые, а особенно – российские СМИ.

"Бурла отказался прививаться вакциной от COVID-19, разработанной его же компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech", - писали издания.

Пост ковид-диссидента из Facebook

Этот месседж быстро разлетелся в социальных сетях, собирая миллионы репостов и лайков. И многие поверили в это, несмотря даже на то, что, например, президент США и другие мировые лидеры, а также медицинские работники получили свои вакцины. А Джо Байден сделал этот на камеру, чтобы доказать, что ничего страшного в вакцинации нет.

Но так называемых ковид-диссидентов это не переубедило – они все еще опасаются, что вакцина опасна, ведь "сильные мира сего" и люди, которые стоят за вакциной "сами отказались ее принимать".

На самом деле – все иначе

Как оказалось, информация недобросовестных СМИ и противников вакцинации в сети – всего лишь банальный фейк.

Так, недавно официальный представитель Билла Гейтса и его семьи Бриджит Арнольд в комментарии USA TODAY заявила: основатель Microsoft, его жена Мелинда и вся их семья планируют сделать прививку от COVID-19, "когда настанет их очередь".

Да и сам Гейтс сделал подобное заявление в интервью Саванне Гатри на канале NBC, когда она спросила, примет ли он лично предложенную ему вакцину.

"Каким бы ни было мое место в очереди, я немедленно пойду и вакцинируюсь", - сказал бизнесмен.

Информация о том, что Билл и его семья отказываются от вакцинации (а ведь Гейтсы давно уже оказывают финансовую поддержку исследованиям вакцин!), была опровергнута и рядом авторитетных ресурсов, включая Reuters и Associated Press. Кроме того, стоит напомнить, что семья миллиардера постоянно вакцинируется от всех опасных заболеваний.

"Все трое моих детей полностью вакцинированы. Вакцины работают. И когда меньше людей решают их получить, мы все становимся более уязвимыми перед болезнями", - писала в апреле 2019 года Мелинда Гейтс на своей Facebook-странице.

А как же Бурла?

Гендиректор Pfizer также планирует принять вакцину. Представитель Pfizer Эми Роуз сказала USA TODAY, что "доктор Бурла с нетерпением ждет вакцинации, и он будет вакцинирован в ближайшее время". Примеру своего шефа последуют и другие сотрудники компании.

Но пока вакцинируют в первую очередь тех людей, которые пребывают в так называемой группе риска. А 59-летний Бурла "абсолютно здоров". Однако отличное самочувствие не станет на пути вакцинации.

"Как только смогу, сделаю", - сказал ученый в комментарии каналу CNBC.

Альберт Бурла (справа) (фото: twitter.com/albertbourla)

Какой вывод?

Вывод очень прост: утверждение о том, что Билл Гейтс и гендиректор Pfizer Альберт Бурла не примут вакцину COVID-19 – обыкновенный фейк.

Кто его разгоняет – остается только догадываться.

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