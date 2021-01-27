Білл Гейтс про наступну пандемію: буде в десятки разів гірше нинішньої

Засновник Microsoft і мільярді Білл Гейтс вважає, що в даний час людство не готове до наступної можливої пандемії. Ситуація може змінитися лише через два роки.

Він вважає, що ще багато що можна зробити, включаючи вакцини, тести, медикаменти. Про це Білл Гейтс розповів в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung.

"Ця пандемія жахлива, але наступна може бути в десятки разів гірше", - заявив Гейтс.

Він також підкреслив, що система логістики в "багатому світі" виявилася складнішою, ніж передбачалося. Люди на межі, особливо ті, хто живе в обмежених умовах, і не може забезпечити своїм дітям онлайн-навчання. Гейтс вважає, що як мінімум рік буде потрібно, щоб нормалізувати життя.

Раніше Білл Гейтс вже давав прогнози щодо того, коли чекати нову пандемію. За його словами, поява нового вірусу неминуча, і це пов'язано з глобалізацією світу.

Він вважає, що наступна пандемія може відбутися через 20 років. Але люди повинні припускати, що це може бути вже через 3 роки.

"Існує розумна ймовірність того, що світ зіткнеться з чимось подібним у наступні 10 або 15 років", - зазначив він.

Гейтс все ж сподівається, що людство отримає корисні уроки з неправильного поводження з COVI-19, які можуть допомогти людям уникнути повторення цього сценарію.

Нагадаємо, Білл Гейтс зробив гучну заяву про вакцинацію від коронавірусу.