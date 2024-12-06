Від ШІ до клімату: Білл Гейтс розповів про виклики та майбутнє людства

Білл Гейтс, один із найвпливовіших новаторів сучасності, поділився своїм поглядом на ключові виклики, з якими стикається людство. Він упевнений, що нові технології зможуть змінити світ, якщо використовувати їх з розумом та врахуванням етичних норм.

Про те, як Білл Гейтс представляє найближче майбутнє людства, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-платформу Medium .

Штучний інтелект

Білл Гейтс вважає, що ШІ стає основним інструментом для вирішення складних проблем людства. Наприклад, у галузі розробки ліків він допомагає розшифровувати білкові структури та прискорює створення життєво важливих препаратів.

Також ШІ перетворює аграрний сектор, оптимізуючи фотосинтез та генетику культур для вирішення проблем продовольчої безпеки.

У сфері освіти ШІ може стати особистим наставником, забезпечуючи індивідуальний підхід до навчання, допомагаючи вчителям відстежувати успіхи учнів та надаючи рівний доступ до знань навіть у найвіддаленіших регіонах.

Однак, як наголошує Гейтс, ці технології вимагають суворого етичного управління, щоб мінімізувати ризики, такі як порушення конфіденційності та нерівномірний доступ.

Глобальна охорона здоров'я

Для Гейтса охорона здоров'я - це не тільки моральний обов'язок, а й можливість значних перетворень. Фонд Білла та Мелінди Гейтс активно бореться з поліомієлітом та малярією, працює над вирішенням проблеми масового недоїдання через збагачення доступних продуктів вітамінами та мінералами, а також впроваджує ШІ-технології, такі як ультразвук, щоб покращити доступ до медичної допомоги у важкодоступних регіонах.

Боротьба зі зміною клімату

Гейтс бачить вирішення кліматичних проблем у розвитку технологій відновлюваної енергії. Сонячні батареї нового покоління на основі перовскітів стають більш ефективними та доступними.

Щоб знизити викиди метану, наприклад, від тваринництва, застосовуються інноваційні методи, такі як зміна харчування тварин та вакцинація. Головна мета - скоротити глобальні викиди CO2 з 50 мільярдів тонн до нуля, зробивши “зелені” технології доступними для всіх.

Нова ера можливостей

Незважаючи на всі труднощі, Гейтс залишається оптимістом. Він вірить, що інновації в освіті, охороні здоров'я та кліматі здатні змінити світ. Наступні 20 років можуть стати епохою великих відкриттів, але для цього знадобиться рішучість та співпраця всіх - від державних структур до окремих людей. Як стверджує Гейтс, людство має поєднати зусилля, щоб створити краще майбутнє.