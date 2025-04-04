Билл Гейтс показал легендарный код, с которого началась история Microsoft (фото)

Сегодня, 4 апреля, корпорация Microsoft отмечает своё 50-летие. В честь юбилея основатель компании Билл Гейтс опубликовал исходный код интерпретатора Altair BASIC - именно с него началась история технологического гиганта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PCWorld , который специализируется на новостях, обзорах и руководствах по компьютерам и технологиям.

"Самый крутой код, который я когда-либо писал" - именно так Билл Гейтс начинает свою новую запись в блоге, приуроченную к 50-летию компании Microsoft. В ней он с ностальгией вспоминает, как началась история компании, изменившей мир технологий.

Внизу этой публикации Гейтс разместил исходный код, о котором говорит с такой теплотой - тот самый код, который в итоге стал отправной точкой для роста и успеха Microsoft. Скачать оригинальный исходный код Microsoft можно здесь (PDF).

С чего началась Microsoft

В январе 1975 года Билл Гейтс и сооснователь Microsoft Пол Аллен прочитали статью в журнале Popular Electronics о домашнем компьютере Altair 8800 от небольшой компании под названием MITS. "Когда мы с Полом увидели эту обложку, мы поняли две вещи: революция персональных компьютеров неизбежна, и мы хотим войти в нее на самом старте", - вспоминает Гейтс.

Их план заключался в том, чтобы создать программное обеспечение, позволяющее владельцам Altair 8800 писать собственные программы на простом в освоении языке программирования BASIC. Именно поэтому Гейтс и Аллен решили разработать интерпретатор BASIC для Altair 8800.

Интерпретатор должен был переводить команды на языке BASIC в машинный код, понятный Altair 8800. Максимально доступный объем памяти для этого решения составлял 4 килобайта - чтобы у владельцев Altair оставалось достаточно ресурсов для запуска других программ.

Первое программное обеспечение Microsoft было создано за два месяца - для ПК, которого у них даже не было.

Поскольку у них не было чипа Intel 8080 - именно тот использовался в Altair 8800 - Пол Аллен разработал его симулятор, который работал на мейнфрейме Harvard PDP-10. В это время Билл Гейтс писал основной код интерпретатора BASIC, а еще один программист, Монти Дэвидофф, занимался написанием так называемого "математического пакета".

Примерно через два месяца работа была завершена. Они представили интерпретатор компании MITS, которая согласилась лицензировать это программное обеспечение. Так появился Altair BASIC - первый продукт новообразованной компании Micro-Soft (тогда в названии еще был дефис, который позже убрали).

"Поразительно осознавать, как этот небольшой фрагмент кода стал началом полувековой истории инноваций Microsoft. До Office, до Windows 95, до Xbox и искусственного интеллекта - был этот исходный код. И даже спустя столько лет я все еще получаю удовольствие, глядя на него", - сказал Гейтс.

Билл Гейтс опубликовал исходный код, который в конечном итоге привел компанию к успеху (фото: Gates Notes)