"Білі вечірки" P.Diddy, зрада Волошина і ще 5 зіркових скандалів 2024 року

Втеча Олександра Волошина

Наприкінці серпня Олександр Волошин зізнався, що втік з України. Тоді він пояснив, що мусив це зробити, адже нібито відчував загрозу для свого життя. Пізніше він заявив, що свого майбутнього в Україні не бачить.

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер оселився в Іспанії, а згодом купив розкішну віллу на Балі і тепер проживає на кілька країн.

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Вчинок бізнесмена спричинив неабиякий шквал обговорення у мережі. Так, до прикладу, журналістка Раміна Есхакзай вирішила стосовно цього провести своє розслідування.

За її даними, блогер готувався до виїзду. Незадовго до втечі Волошин продав нерухомість та вивіз за кордон автівки. Також Раміна зазначала, що блогер перетнув кордон завдяки корупційним схемам. Він виїхав за межі України нібито під прикриттям водія мікроавтобуса.

Всі зібрані докази Есхакзай передала до поліції.

"Білі вечірки" P.Diddy

Цей секс-скандал привернув величезну увагу в медіа та судовій системі. Американського репера P. Diddy (Шона Комбса) звинуватили у сексуальному насильстві, примусі та експлуатації під час так званих "фрік-офів" - заходів, на яких він нібито змушував своїх жертв брати участь у сексуальних актах, спостерігаючи за ними та записуючи все на відео.

У позовах також йдеться про те, що Комбс використовував наркотики і погрози для того, щоб маніпулювати своїми жертвами, створюючи атмосферу залякування і контролю.

Пі Дідді (фото: Вікіпедія)

До звинувачень додаються також факти, що Комбс був причетний до злочинів, таких як сексуальне рабство, примусова праця та насильство щодо потерпілих.

Деякі з жертв описують, як їх змушували брати участь у сексуальних ситуаціях, які мали травматичний характер. Зараз Комбс стикається з кількома юридичними позовами за ці серйозні звинувачення.

Жарт про переселенку зі Скадовська

На початку року гумористи та актори "Кварталу 95" зіштовхнулися з лавиною критики. Її спричинив номер у новорічному випуску, де Ірина Гатун зіграла переселенку зі Скадовська. Російськомовна жінка намагалась спілкуватися українською, але робила помилки, що звучали як каламбури. Як-от, переселенка заявила, що вона "с*ськадовська".

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Скадовськ зараз перебуває в окупації, тож суспільство обурилося такими жартами в час, коли містяни потребують підтримки й розуміння.

Ірина Гатун попросила вибачення перед тими, кого образив номер, зауваживши, що сценка мала змотивувати людей говорити українською мовою. Але послала "проплачених" - тих, хто, на її думку, підняв хейт навмисне.

Мовний скандал з Ксенією Мішиною

У березні цього року зірка українських серіалів Ксенія Мішина втрапила у мовний скандал. Тоді акторка записала подкаст із фітнес-тренером Сергієм Пількевичем і опублікувала фрагмент відео на своїй сторінці в Instagram. Під час запису вона розмовляла російською мовою. Користувачі Мережі звинувачували її в "розмиванні кордонів" між українцями та росіянами.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На початку листопада Мішина відмовилася коментувати інцидент. Журналістка запитала акторку, чому вона дала інтервʼю російською мовою, після чого зірка пішла з кадру.

Нещодавно знаменитість повідомила, що більше не працює на телеканалах ТЕТ, де вона була ведучою шоу "Я люблю Україну", а також на каналі "МИ УКРАЇНА", де вона вела шоу "Прокидайся" з Юрієм Ткачем.

ЗМІ припустили, що це може бути повʼязане із мовним скандалом.

Вечірка з російськими піснями з Тарасом Цимбалюком

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", український актор Тарас Цимбалюк у цьому році також серйозно оскандалився. Артист разом зі своєю обраницею, рестораторкою Світланою Готочкіною, вирішили провести час у компанії скандальної блогерки Анни Алхім.

Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Під час вечірки звучали пісні російських і білоруських виконавців. Зокрема, лунали композиції від Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Якщо перші дві групи не викликають занадто багато запитань, оскільки вони висловлювали осуд війни, то Сергій Мазаєв відомий своїми проросійськими поглядами.

Коментувати скандальне відео Тарас відмовився.

Публічні образи від ведучих "Ісландія ТБ"

У січні у мережі розгорівся сексистсько-мізогіністичний скандал за участю ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. В ефірі вони вирішили принизити свою колегу, журналістку Аліну Доротюк, публічно назвавши її "страшною", а також порадивши їй шукати подруг "на теплотрасі", мовляв, лише там інтервʼюерка "зможе знайти собі подружку, страшнішу за неї".

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Також вони назвали хабалкою реперку alyona alyona.

Реакція не примусила на себе чекати, і цей зашкварний фрагмент відео розлетівся соцмережами.

Виступ Монатіка на розкішному весіллі в Італії

Співак Дмитро Монатік опинився в центрі скандалу після виступу на весіллі українців в Італії. Цю подію було затьмарено тим, що поряд з ним на озері Комо також виступав російський шоумен Максим Галкін.

Весілля українців в Італії (фото: instagram.com/pastuhvadim)

Обурення користувачів мережі виникло через те, що Монатік погодився на участь в одному заході з росіянином.

Пресслужба артиста пояснила ситуацію таким чином: росіян на святі взагалі не було, а Максим Галкін має ізраїльське громадянство. Вони також зазначили, що співак не говорив російською мовою, а всі його пісні були виконані українською або в перекладі.

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