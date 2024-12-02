​​​​​​​Фролова, Козловський та інші. Українські зірки, які відгуляли весілля у 2024 році

2024 рік став особливим для українських зірок, які вирішили поєднати свої долі в офіційному шлюбі. Відомі актори, співаки, телеведучі не лише зробили важливий крок у своєму особистому житті, а й поділилися радісними моментами з шанувальниками.

Хто з українських селебрітіз відсвяткував весілля у цьому році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Віталій Козловський

Cпівак та військовослужбовець Віталій Козловський таємно одружився зі своєю менеджеркою Юлією Бакуменко. Про це він повідомив фанам у день свого народження, 6 березня.

До слова, пишних гулянь пара не робила.

Віталій Козловський з Юлією Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня в мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже: "Добре". Я пішов далі, вона домивала посуд. Був сильний обстріл, ми невиспані - в машині, сфотографувалися, зайшли в РАЦС, розписалися і навіть біля РАЦСУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними й поїхали у торговельний центр купувати обручки", - розповідав артист.

Цього року у подружжя також народився синочок, якого вони назвали Оскаром.

Віталій Козловський з Юлією Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Василіса Фролова

Ведуча Василіса Фролова через три роки після народження сина вирішила узаконити свої стосунки з його батьком: вона та продюсер Дмитро Котеленець зв'язали себе узами шлюбу в Абу-Дабі, де живуть з початку повномасштабної війни.

Василіса Фролова з чоловіком та сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Від пишної церемонії пара відмовилася. Василіса та Дмитро скромно розписалися в місцевому РАГСі, і їхнім свідком був їхній син Родіон. Він же ніс поділ маминої весільної сукні - знаменитість все ж не відмовила собі в задоволенні вбратися в біле.

Вона обрала ретро-сукню в стилі початку 20-го століття. Дмитро одягнув сорочку з гербом України та джинси.

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ірина Сопонару

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару оголосила про заручини зі своїм обранцем Рісом близько року тому. А в цьому році вони одружилися. У соцмережах артистка похвалилася зворушливими сімейними кадрами, зробленими під час святкування.

Ірина Сопонару з родиною (фото: instagram.com/irinasoponaru)

На опублікованих світлинах молодята постали у святкових вбраннях: Сопонару обрала лаконічну білу сукню, яка підкреслила фігуру; у той час як її вже законний чоловік, який є британцем, з'явився на особливому заході у вишиванці. На події були присутні найближчі люди пари.

Ірина Сопонару з чоловіком (фото: instagram.com/irinasoponaru)

Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу також у цьому році змінила свій сімейний статус і вийшла заміж за чоловіка, якого вона ретельно приховує.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Свято було максимально камерним і лише для неї та коханого. Все тому, що виконавиця переконана, що це не на часі й помпезність весілля аж ніяк не грає ролі у подальшому подружньому житті.

Позитив і Юлія Сахневич

Співак Позитив повідомив про своє одруження з танцівницею Юлією Сахневич у липні. Пізніше ж він зізнався, що щаслива подія сталася набагато раніше.

"Насправді в соцмережах ми показали, що одружилися лише зараз, але у шлюбі офіційно перебуваємо вже більше року", - розповів Олексій Завгородній.

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff​​​​​​​)

Зі слів екс-учасника "Время и стекло", святкування вони з коханою вирішили не влаштовувати.

"Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування", - зазначив він.

А нещодавно стало відомо, що Олексій та Юлія невдовзі вперше стануть батьками.

Позитив і Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff​​​​​​​)

Костянтин Войтенко

Після розлучення у 2022 році зірка серіалу "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко наважився на другий шлюб. Його обраницею стала дизайнерка Наталія Камінська, пропозицію якій він зробив на День святого Валентина.

Закохані розписалися в одному з київських РАЦСів, поставши на святі в незвичних чорних образах.

Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko​​​​​​​)

Актор зазначив, що вони вирішили провести розпис лише вдвох, без гостей, аби не відволікатися та максимально насолодитися компанією один одного.

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Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko​​​​​​​)