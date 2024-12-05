"Белые вечеринки" P.Diddy, предательство Волошина и еще 5 звездных скандалов 2024 года

Бегство Александра Волошина

В конце августа Александр Волошин признался, что сбежал из Украины. Тогда он объяснил, что должен был это сделать, ведь якобы чувствовал угрозу для своей жизни. Позже он заявил, что своего будущего в Украине не видит.

Бывший муж певицы Анны Тринчер поселился в Испании, а затем купил роскошную виллу на Бали и теперь проживает на несколько стран.

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Поступок бизнесмена вызвал большой шквал обсуждения в сети. Так, к примеру, журналистка Рамина Эсхакзай решила по этому поводу провести свое расследование.

По ее данным, блогер готовился к выезду. Незадолго до побега Волошин продал недвижимость и вывез за границу машины. Также Рамина отмечала, что блогер пересек границу благодаря коррупционным схемам. Он выехал за пределы Украины якобы под прикрытием водителя микроавтобуса.

Все собранные доказательства Эсхакзай передала в полицию.

"Белые вечеринки" P.Diddy

Этот секс-скандал привлек огромное внимание в медиа и судебной системе. Американского рэпера P. Diddy (Шона Комбса) обвинили в сексуальном насилии, принуждении и эксплуатации во время так называемых "фрик-оффов" - мероприятий, на которых он якобы заставлял своих жертв участвовать в сексуальных актах, наблюдая за ними и записывая все на видео.

В исках также говорится о том, что Комбс использовал наркотики и угрозы для того, чтобы манипулировать своими жертвами, создавая атмосферу запугивания и контроля.

Пи Дидди (фото: Википедия)

К обвинениям также добавляются факты, что Комбс был причастен к таким преступлениям, как сексуальное рабство, принудительный труд и насилие в отношении жертв.

Некоторые из жертв описывают, как их заставляли участвовать в сексуальных ситуациях, которые имели травматический характер. Сейчас Комбс сталкивается с несколькими юридическими исками за эти серьезные обвинения.

Шутка о переселенке из Скадовска

В начале года юмористы и актеры "Квартала 95" столкнулись с лавиной критики. Ее вызвал номер в новогоднем выпуске, где Ирина Гатун сыграла переселенку из Скадовска. Русскоязычная женщина пыталась общаться на украинском, но делала ошибки, которые звучали как каламбуры. Например, переселенка заявила, что она "с*скадовская".

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Скадовск сейчас находится в оккупации, поэтому общество возмутилось такими шутками во время, когда горожане нуждаются в поддержке и понимании.

Ирина Гатун извинилась перед теми, кого обидел номер, отметив, что сценка должна была смотивировать людей говорить на украинском языке. Но послала "проплаченных" - тех, кто, по ее мнению, поднял хейт умышленно.

Языковой скандал с Ксенией Мишиной

В марте этого года звезда украинских сериалов Ксения Мишина попала в языковой скандал. Тогда актриса записала подкаст с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем и опубликовала фрагмент видео на своей странице в Instagram. Во время записи она разговаривала на русском языке. Пользователи Сети обвиняли ее в "размывании границ" между украинцами и россиянами.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В начале ноября Мишина отказалась комментировать инцидент. Журналистка спросила актрису, почему она дала интервью на русском языке, после чего звезда ушла из кадра.

Недавно знаменитость сообщила, что больше не работает на телеканалах ТЕТ, где она была ведущей шоу "Я люблю Україну", а также на канале "МИ УКРАЇНА", где она вела шоу "Прокидайся" с Юрием Ткачом.

СМИ предположили, что это может быть связано с языковым скандалом.

Вечеринка с русскими песнями с Тарасом Цымбалюком

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", украинский актер Тарас Цимбалюк в этом году также серьезно оскандалился. Артист вместе со своей избранницей, рестораторкой Светланой Готочкиной, решили провести время в компании скандальной блогерши Анны Алхим.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Во время вечеринки звучали песни российских и белорусских исполнителей. В частности, звучали композиции от Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева. Если первые две группы не вызывают слишком много вопросов, поскольку они выражали осуждение войны, то Сергей Мазаев известен своими пророссийскими взглядами.

Комментировать скандальное видео Тарас отказался.

Публичные оскорбления ведущих "Исландия ТВ"

В январе в сети разгорелся сексистско-мизогинистический скандал с участием ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова. В эфире они решили унизить свою коллегу, журналистку Алину Доротюк, публично назвав ее "страшной", а также посоветовав ей искать подруг "на теплотрассе", мол, только там интервьюер "сможет найти себе подружку страшнее нее".

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Также они назвали взяточницей рэпершу alyona alyona.

Реакция не заставила себя ждать, и этот зашкварный фрагмент видео разлетелся по соцсетям.

Выступление Монатика на роскошной свадьбе в Италии

Певец Дмитрий Монатик оказался в центре скандала после выступления на свадьбе украинцев в Италии. Это событие было омрачено тем, что рядом с ним на озере Комо также выступал российский шоумен Максим Галкин.

Свадьба украинцев в Италии (фото: instagram.com/pastuhvadim)

Возмущение пользователей сети возникло из-за того, что Монатик согласился на участие в одном мероприятии с россиянином.

Пресс-служба артиста объяснила ситуацию таким образом: россиян на празднике вообще не было, а Максим Галкин имеет израильское гражданство. Они также отметили, что певец не говорил на русском языке, а все его песни были исполнены на украинском или в переводе.

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