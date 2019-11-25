Били руками и ногами: в Киеве водители устроили жесткую драку (видео)

В Киеве водитель автобуса и легкового автомобиля устроили разборки прямо на проезжей части. Мужчины не поделили полупустую дорогу, уверяют люди в соцсетях, которые и сняли видео жесткой драки между водителями транспортных средств. Отметим, что стычка между участниками движения произошла прямо средь бела дня.

"В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным поединком", - пишут про инцидент в сети.

Как видно в ролике, мужчины устроили настоящий бокс на дороге. Они били друг друга руками и ногами очень активно. Видео снимал водитель, который был за рулем сзади стоящего автомобиля.

В Киеве подрались водители (YouTube)

Напомним, что в Киеве два водителя устроили драку и затруднили без того непростой проезд в центре города. Инцидент произошел на улице Бассейной после того, как два автомобиля столкнулись.