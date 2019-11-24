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В Киеве перевернулся микроавтобус

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 15:59
В Киеве перевернулся микроавтобус
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Число пострадавших не уточняется

В Киеве в ходе дорожно-транспортного происшествия (ДТП) перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua.

Как отмечается, автомобиль въехал в опрокинутый микроавтобус.

Обстоятельства случившегося не уточняются, но, как отмечается, обошлось без госпитализации - пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Число пострадавших не уточняется.

#Видео с места: серьезное #ДТП с опрокидыванием произошло в Киеве на Петровке (#Почайна) на Керченской площади: опрокидывание на бок. Радует что в больницу никто не поехал, помощь на месте:) Этот участок очень аварийный, особенно левый поворот с Оболоньки на Трою...

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 24 листопада 2019 р.

Напомним, под Киевом в Броварах на улице Черняховского автомобиль въехал в дерево, в результате чего пострадали трое людей.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 21 ноября в результате ДТП погибли 2 пешехода. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.

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Новости Украины КиевДТПмикроавтобус
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