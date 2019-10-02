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И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 17:54
И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)
В центре Киева два водителя устроили драку (Коллаж РБК-Украина)

Водители подрались из-за небольшого ДТП прямо в центре столицы

В Киеве, на улице Бассейной, два водителя начали разборки между собой прямо во время оживленного движения и спровоцировали пробку. Видео инцидента опубликовали на странице сообщества Dtp.kiev.ua.

На кадрах видео видно, что конфликт между водителями разгорелся после столкновения автомобилей. Мужчины вышли из своих машин и начали размахивать руками. Словесная перепалка быстро перешла в драку. А автомобили зачинщиков потасовки перегородили две из четырех полос оживленной дороги, что спровоцировало образованию огромной пробки.

"В центре Киева два джентльмена оформляют европротокол!" – сказано в подписи под видео. Стоит отметить, что на момент драки представителей патрульной полиции не видно и возможно водители решили разобраться самостоятельно, с помощью кулаков.

Пользователи сети отреагировали на видео инцидента и отметили, что сотрудников полиции на месте явно не хватает.

  • Утренняя зарядка. Спортсмены.
  • Нормально! Видно, что оба застрахованы.
  • И пусть весь мир подождет. Рафаэлло.
  • 1 раунд протокола оформили.
  • Главное, чтобы подписи были четкими и читабельными.
  • Это они рисуют схему.
  • Машины бы убрали с дороги, и пусть хоть до ночи веселятся, два козла.
  • Кто ж голыми руками протокол оформляет? Хоть бы перо взяли, что ли.

И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)

Скриншот комментариев

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