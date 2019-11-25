ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Били руками и ногами: в Киеве водители устроили жесткую драку (видео)

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 09:19
Били руками и ногами: в Киеве водители устроили жесткую драку (видео)
В Киеве на дороге подрались водители (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве водители автомобилей не поделили полупустую дорогу и устроили драку на проезжей части

В Киеве водитель автобуса и легкового автомобиля устроили разборки прямо на проезжей части. Мужчины не поделили полупустую дорогу, уверяют люди в соцсетях, которые и сняли видео жесткой драки между водителями транспортных средств. Отметим, что стычка между участниками движения произошла прямо средь бела дня.

"В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным поединком", - пишут про инцидент в сети.

Как видно в ролике, мужчины устроили настоящий бокс на дороге. Они били друг друга руками и ногами очень активно. Видео снимал водитель, который был за рулем сзади стоящего автомобиля.

В Киеве подрались водители (YouTube)

Напомним, что в Киеве два водителя устроили драку и затруднили без того непростой проезд в центре города. Инцидент произошел на улице Бассейной после того, как два автомобиля столкнулись.

ДТП с Николаем Кулебой: новые подробности о состоянии детей омбудсмена Детский омбудсмен попал в ДТП: один из сыновей Кулебы в коме
Новости Украины ДТПдрака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь