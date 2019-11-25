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Били руками і ногами: у Києві водії влаштували жорстку бійку (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 09:19
Били руками і ногами: у Києві водії влаштували жорстку бійку (відео)
У Києві на дорозі побилися водії (Колаж РБК-Україна)

У Києві водії автомобілів не поділили напівпорожню дорогу і влаштували бійку на проїжджій частині

У Києві водій автобуса і легкового автомобіля влаштували розборки прямо на проїжджій частині. Чоловіки не поділили напівпорожню дорогу, запевняють люди в соцмережах, які і зняли відео жорсткої бійки між водіями транспортних засобів. Зазначимо, що сутичка між учасниками руху сталася прямо серед білого дня.

"В Києві два оленя не поділили напівпорожню дорогу і вирішили з'ясувати стосунки кулачним боєм", - пишуть про інцидент в мережі.

Як видно на ролику, чоловіки влаштували справжній бокс на дорозі. Вони били один одного руками і ногами дуже активно. Відео знімав водій, який був за кермом ззаду стоячого автомобіля.

У Києві побилися водії (YouTube)

Нагадаємо, що в Києві два водії влаштували бійку і ускладнили без того непростий проїзд в центрі міста. Інцидент стався на вулиці Басейній після того, як два автомобілі зіткнулися.

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