Бігорексія: що відомо про фітнес-манію, яка може заважати жити

Спорт корисний для здоров'я, але інколи люди годинами займаються у спортзалі нехтуючи усіма справами. Тоді виникає залежність або фітнес-манія, яку називають бігорексія.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що таке бігорексія

Бігорексія - це розлад, який виникає через оманливе переконання про те, що якась частина тіла є ненормальною.

При бігорексії виникає спотворена самооцінка, л юди з цим розладом часто вважають себе меншими або менш м’язистими.

Терапевт Кара Бекер розповіла, що при такому стані люди можуть займатися надмірною важкою атлетикою, вживати стероїди чи неконтрольовані добавки, намагаючись наростити м’язи, що часто негативно впливає на їхнє фізичне та психічне здоров’я.

Хоча бігорексія може вражати людей будь-якої статі, але вона зазвичай зустрічається у чоловіків.

Що викликає

Бігорексія часто спричинена комбінацією кількох факторів, у тому числі генетичної схильності, а також психологічних факторів, що сприяють розвитку розладу.

Психологічні фактори, які можуть збільшити ризик розвитку бігорексії, включають перфекціонізм, тривогу, депресію, низьку самооцінку, обсесивно-компульсивні тенденції та негативний досвід, як-от знущання чи інші травматичні події.

"Культура дієти та фітнесу оточує усюди: обкладинки журналів, прокрутка соціальних мереж, розмови з друзями. Нас засипають зображеннями м’язистих, худих, виточених тіл або дискусіями про те, як зробити себе "стрункішими та підтягнутими", - зазначив експерт.

Акцент на ідеальній красі не є чимось новим, але рівень впливу на це, безперечно є.

Молоді люди не завжди повністю розуміють і цінують реальність того, що вони бачать відредаговані фотографії, які були підібрані, щоб представити ідеальне зображення.

Що робити при бігорексії

Будь-хто може зіткнутися з розладами харчової поведінки та дисморфічними розладами тіла, але звернення за допомогою може бути особливо важким.

Важливо визначити тригери та з’ясувати, як зменшити вплив на них. Обмежте соціальні мережі, особливо контент, пов’язаний із зовнішністю.

Більше проведення часу в соціальних мережах може призвести до більшого порівняння з однолітками. Це також може призвести до більшого впливу недосяжних ідеалів тіла та більшого незадоволення власним тілом.

Обмеживши використання соціальних мереж, ви можете звільнити час, щоб присвятити його позитивним джерелам задоволення. Наприклад, медитація та йога.

Процес відновлення рідко буває лінійним або ідеальним, тому не забувайте бути добрими до себе. Святкуйте свої маленькі перемоги та пам’ятайте, що кожне маленьке зусилля зараховується до вашого щастя та здоров’я.