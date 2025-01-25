Бигорексия: что известно о фитнес-мании, которая может мешать жить

Спорт полезен для здоровья, но иногда люди часами занимаются в спортзале пренебрегая всеми делами. Тогда возникает зависимость или фитнес-мания, которую называют бигорексия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что такое бигорексия

Бигорексия - это расстройство, которое возникает из-за обманчивого убеждения о том, что какая-то часть тела является ненормальной.

При бигорексии возникает искаженная самооценка, люди с этим расстройством часто считают себя меньше или менее мускулистыми.

Терапевт Кара Бекер рассказала, что при таком состоянии люди могут заниматься чрезмерной тяжелой атлетикой, употреблять стероиды или неконтролируемые добавки, пытаясь нарастить мышцы, что часто негативно влияет на их физическое и психическое здоровье.

Хотя бигорексия может поражать людей любого пола, но она обычно встречается у мужчин.

Что вызывает

Бигорексия часто вызвана комбинацией нескольких факторов, в том числе генетической предрасположенности, а также психологических факторов, способствующих развитию расстройства.

Психологические факторы, которые могут увеличить риск развития бигорексии, включают перфекционизм, тревогу, депрессию, низкую самооценку, обсессивно-компульсивные тенденции и негативный опыт, например издевательства или другие травматические события.

"Культура диеты и фитнеса окружает повсюду: обложки журналов, прокрутка социальных сетей, разговоры с друзьями. Нас засыпают изображениями мускулистых, худых, точеных тел или дискуссиями о том, как сделать себя "стройнее и подтянутее", - отметил эксперт.

Акцент на идеальной красоте не является чем-то новым, но уровень влияния на это, бесспорно, есть.

Молодые люди не всегда полностью понимают и ценят реальность того, что они видят отредактированные фотографии, которые были подобраны, чтобы представить идеальное изображение.

Что делать при бигорексии

Любой может столкнуться с расстройствами пищевого поведения и дисморфическими расстройствами тела, но обращение за помощью может быть особенно трудным.

Важно определить триггеры и выяснить, как уменьшить влияние на них. Ограничьте социальные сети, особенно контент, связанный с внешностью .

Больше времени, проведенного в социальных сетях, может привести к большему сравнению со сверстниками. Это также может привести к большему влиянию недостижимых идеалов тела и большей неудовлетворенности собственным телом.

Ограничив использование социальных сетей, вы можете освободить время, чтобы посвятить его положительным источникам удовольствия. Например, медитация и йога.

Процесс восстановления редко бывает линейным или идеальным, поэтому не забывайте быть добрыми к себе. Празднуйте свои маленькие победы и помните, что каждое маленькое усилие засчитывается в ваше счастье и здоровье.