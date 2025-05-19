Біг босоніж по траві - радість чи ризик для здоров'я? Лікар здивувала відповіддю

Чи можна дітям ходити босоніж по траві

За словами медика, ходіння босоніж стимулює розвиток стопи, тренує дрібні м’язи, покращує координацію та формує здорову ходу.

Трава, пісок та м’який ґрунт - чудові природні "тренажери" для дитячих ніжок.

﻿﻿Дотик до різних поверхонь (трава, пісок, каміння) активує мозок дитини - це важливо для розвитку координації, відчуття тіла у просторі. ﻿﻿Умовно неформальний термін, але дотик до землі - це релакс, природне зниження тривожності. Зокрема, психоемоційна користь доведена.

Однак, важливо пам'ятати про безпеку:

перевіряйте ділянку, де дитина бігає

уникайте місць із можливими шприцами, склом, кліщами чи фекаліями тварин

у післядощову погоду краще обмежити контакт з ґрунтом

правець - збудник живе у ґрунті, тому ризик зростає при пораненнях босоніж

грибкові інфекції (мікози), якщо вологе середовище та травмована шкіра

рослини на кшталт борщівника можуть викликати фотодерматит

Які поверхні найбільш підходять для ходіння босоніж

﻿﻿Трава

Це мʼяка і комфортна поверхня, що сприяє розвитку мʼязів ніг і не несе великої небезпеки для здоров'я.

﻿﻿Пісок

Піщані пляжі є відмінним місцем для босоніжок. Пісок мʼякий, і він допомагає зміцнювати стопи.

﻿﻿Трава на лузі

Для дітей це дуже приємна поверхня. Луга, де є багато рослинності, зазвичай є безпечними для прогулянок босоніж.

﻿﻿Мʼякі ґрунти та лісові стежки

Грунт під деревами в лісі або на околицях часто є ідеальним для ходіння босоніж, оскільки він мʼякий і природний.

Безпечно бгати босоніж на таких поверхнях:

вдома або на дачі, де ви знаєте покриття

на доглянутому газоні без бурʼянів, скла, колючок

на піску, камінцях (природна масажна поверхня)

у лісі або селі - якщо ретельно оглядаєте поверхню та знаєте місцевість

Небезпечно бігати біля старих будівель, господарських споруд, смітників. Також шкідливо біля невідомих, занедбаних ділянок парку або біля водойми.

Що робити при порізі чи рані на вулиці

Спочатку оцініть глибину рани та умови. Після цього негайно промийте рану - не використовуйте спиртові розчини. Підійде чиста вода або фізрозчин, мильна вода. ﻿﻿Потім обробіть антисептиком (хлоргексидин, бетадін).

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