Біг босоніж по траві - радість чи ризик для здоров'я? Лікар здивувала відповіддю

З настанням тепла все більше дітей проводять час на вулиці, бігаючи по галявинах і граючись у дворах. Зелені газони здаються безпечним простором для ігор, проте не вся трава однаково безпечна.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
За словами медика, ходіння босоніж стимулює розвиток стопи, тренує дрібні м’язи, покращує координацію та формує здорову ходу.
Трава, пісок та м’який ґрунт - чудові природні "тренажери" для дитячих ніжок.
Дотик до різних поверхонь (трава, пісок, каміння) активує мозок дитини - це важливо для розвитку координації, відчуття тіла у просторі. Умовно неформальний термін, але дотик до землі - це релакс, природне зниження тривожності. Зокрема, психоемоційна користь доведена.
Однак, важливо пам'ятати про безпеку:
Трава
Це мʼяка і комфортна поверхня, що сприяє розвитку мʼязів ніг і не несе великої небезпеки для здоров'я.
Пісок
Піщані пляжі є відмінним місцем для босоніжок. Пісок мʼякий, і він допомагає зміцнювати стопи.
Трава на лузі
Для дітей це дуже приємна поверхня. Луга, де є багато рослинності, зазвичай є безпечними для прогулянок босоніж.
Мʼякі ґрунти та лісові стежки
Грунт під деревами в лісі або на околицях часто є ідеальним для ходіння босоніж, оскільки він мʼякий і природний.
Безпечно бгати босоніж на таких поверхнях:
Небезпечно бігати біля старих будівель, господарських споруд, смітників. Також шкідливо біля невідомих, занедбаних ділянок парку або біля водойми.
Спочатку оцініть глибину рани та умови. Після цього негайно промийте рану - не використовуйте спиртові розчини. Підійде чиста вода або фізрозчин, мильна вода. Потім обробіть антисептиком (хлоргексидин, бетадін).
Зверніться до лікаря, якщо:
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