Педіатр розповіла, чому не можна цілувати новонароджених дітей. Це важливо знати усім

Поцілунки можуть бути небезпечними для новонароджених. Через них малюки можуть підхопити небезпечні віруси та бактерії, адже їхній імунітет ще занадто слабкий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Небезпека поцілунків

Часто, коли дитина тільки народилась, то родичі та друзі хочуть проявити свої почуття.

За словами лікаря, немовля чутливе до інфекції у перші 6-8 тижнів життя.

"Встановіть правило - не цілувати в обличчя новонароджених дітей і вимити руки з милом, перед тим, як брати дитину. Мама може цілувати малюка без обмежень , якщо вона не має симптомів гострої інфекції", - зазначила медик.

Важливо розуміти, що імунна система дитини ще не повністю сформована, коли вони народжуються, тому ризик підхопити серйозну інфекцію набагато вищий.

Чому організм немовлят не має захисту від інфекцій

Протягом перших трьох місяців імунна система немовляти має менше вроджених імунних клітин, які борються з інфекціями, таких як нейтрофіли та моноцити, порівняно з дорослими. А це означає, що інфекції, які викликають легкі симптоми у дорослих або дітей старшого віку, можуть бути небезпечними для життя немовлят.

Новонароджені ще не мають захисту, отриманого від щеплень, і їх гематоенцефалічний барʼєр (захищає інфекції від проникнення в мозок) ще не повністю розвинений.

Єдиним проявом такого інфікування може бути лихоманка. Ось чому новонародженого віком до трьох місяців з лихоманкою (температура вище 39) вважають надзвичайною ситуацією.

Через недосконалість ГЕБ - інфекції в мозку можуть бути потенційно катастрофічними, особливо це стосується немовлят віком до 4 місяців.

Важливо, якщо у вас активна будь-яка інфекція, подумайте, чи потрібно взагалі відвідувати малюка, особливо якщо дитині менше ніж місяць. Віруси герпесу є особливо серйозними для дуже маленьких дітей.

Дорослі та старші діти, особливо невакциновані можуть бути носіями менінгококу чи пневмококу без жодних симптомів і передати ці бактерії малюку.

Новонароджені діти більш уразливі до бактерій, ніж старші діти та дорослі, і особливо сприйнятливі до інфекцій стрептококом групи B (GBS). Ці бактерії часто живуть у шлунково-кишковому тракті та статевих шляхах господаря, не викликаючи захворювань. Інфекції GBS у немовлят викликають сепсис, пневмонію, менінгіт та інфекції крові.

Чи повинні родичі мати щеплення, щоб відвідувати малюка

Однією з таких інфекцій є кашлюк, який може бути дуже серйозним у немовлят. Усі відвідувачі повинні мати сучасне щеплення, щоб запобігти розвитку кашлюку у немовлят. Якщо зараз сезон грипу, важливо щорічно робити щеплення від грипу, оскільки грип може бути небезпечним для життя немовлят.

Також не варто відмовлятися від щеплень від COVID-19 і ревакцинації. Усі щеплення слід робити щонайменше за два тижні до візиту, щоб вони були найбільш ефективними.

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