Бег босиком по траве - радость или риск для здоровья? Врач удивила ответом

С наступлением тепла все больше детей проводят время на улице, бегая по лужайкам и играя во дворах. Зеленые газоны кажутся безопасным пространством для игр, однако не вся трава одинаково безопасна.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
По словам медика, хождение босиком стимулирует развитие стопы, тренирует мелкие мышцы, улучшает координацию и формирует здоровую походку.
Трава, песок и мягкий грунт - отличные природные "тренажеры" для детских ножек.
Прикосновение к различным поверхностям (трава, песок, камни) активирует мозг ребенка - это важно для развития координации, ощущения тела в пространстве. Условно неформальный термин, но прикосновение к земле - это релакс, естественное снижение тревожности. В частности, психоэмоциональная польза доказана.
Однако, важно помнить о безопасности:
Трава
Это мягкая и комфортная поверхность, которая способствует развитию мышц ног и не несет большой опасности для здоровья.
Песок
Песчаные пляжи являются отличным местом для босоножек. Песок мягкий, и он помогает укреплять стопы.
Трава на лугу
Для детей это очень приятная поверхность. Луга, где есть много растительности, обычно безопасны для прогулок босиком.
Мягкие почвы и лесные тропинки
Почва под деревьями в лесу или в окрестностях часто является идеальной для хождения босиком, поскольку она мягкая и естественная.
Безопасно ходить босиком на таких поверхностях:
Опасно бегать возле старых зданий, хозяйственных построек, свалок. Также вредно возле неизвестных, заброшенных участков парка или возле водоема.
Сначала оцените глубину раны и условия. После этого немедленно промойте рану - не используйте спиртовые растворы. Подойдет чистая вода или физраствор, мыльная вода. Затем обработайте антисептиком (хлоргексидин, бетадин).
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