Не схожі на дорослих: педіатр розповіла, що нормально для новонароджених

Немовлята зовсім не схожі на дорослих - вони мають особливий добовий ритм, їдять іншу їжу і часто реагують на неї зовсім незрозуміло. Батькам варто знати, що цілком нормально для новонароджених.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Олени Луцької.

Плакати

Батькам дуже важко пережити це. Але плач для новонароджених дітей є єдиним способом спілкування зі світом. Емоції, враження, біль, потреба в безпеці - все це дитина може виразити лише криком.

Для лікаря гучний крик часто є показником здоров’я, оскільки на нього потрібні сили. Якщо важко зрозуміти, чи все гаразд і як бути, варто обговорити плач дитини з педіатром.

Хотіти бути на руках і біля грудей

Це основні потреби в безпеці. Цей період часто називають періодом доношування або четвертим триместром. Для мами це час гніздитися, бути з малюком.

Отримавши базову прихильність, малюк рухатиметься вивчати світ.

Турбуватися про дефекацію

Процес вимагає координації м’язів: напружувати прес і розслабляти тазове дно.

Це може бути не відразу - тоді малюк буде турбуватися. Пози, масаж живота, прикладання до грудей можуть допомогти. Газовідвідні трубочки можуть відсунути момент, коли малюк навчиться сам какати.

Також нормально, коли підборіддя тремтить під час збудження або крику у новонароджених.

Здригатися і розкидати руки в сторони

За словами лікаря, це рефлекс Моро. Зазвичай він зберігається до 4 місяців, потім поступово згасає.

Якщо дитині цей рефлекс заважає спати, можна використовувати м'яке змінення, коли пелюшка тримає руки, але дозволяє їм рухатися.

Гикавка

Гикавка виникає через рефлекторне скорочення діафрагми.

Регуляція у новонароджених не досконала, тому гикавка відбувається досить часто.

Тому це не означає, що дитині холодно або що він голодний, з віком гикавка буде ще рідше.

Сопіти і видавати звуки під час сну

Носові ходи у новонароджених вузькі і можуть ще набрякати слизові під час проходження родовими шляхами. Це все пройде з часом.