ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Новость на русском →
Київ , Неділя 28 листопада 2021 21:32
Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном
Автор: Styler

У Києві на продаж виставлено багато будинків за мільйони доларів, в яких застосовані абсурдні архітектурні рішення і претензійні розкішні дизайни. Але вони б точно сподобалися колишньому генеральному прокурору України Віктору Пшонці.

Відео будинків показало "Телебачення Торонто".

Журналістка представлялася ріелторам покупцем і вибирала будинки в столиці, вартість яких починається від 2 мільйонів доларів.

Їй вдалося зняти три будинки. Перший будинок на 1000 квадратних метрів має мінімум простору. Він коштує 6,5 мільйонів доларів.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

У триповерховому будинку багато шкур тварин, у ванній золоті змішувачі і йоржик. Також в будинку красуються величезні бивні.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

Другий будинок також має три поверхи, але коштує вже дешевше - 2,5 мільйона доларів. Тут величезна кухня і їдальня, в якій можна відгуляти весілля.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

У будинку все з дерева, шпалери з тканини. Також є камін, басейн, сауна, більярд, кабінет і ще кілька підсобний приміщень, які можна переробити під кімнати.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

Третій будинок хоч і знаходиться недалеко від другого, але сильно відрізняється. Зовні - це палац, а в середині - церква з відповідним запахом ладану.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

Власник будинку запевняє, що кращого будинку не знайти, тому що тут хороша аура.

Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

Скріншот з відео

Тут величезна вітальня, дві кухні, кілька туалетів, 4 спальні, балкони і червоні доріжки.

У Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (відео: YoluTube)

Нагадаємо, на кладовищі Хмельницького зробили кафе і кінозал.

Ми також писали про те, якою нерухомістю володіє український хореограф та телеведучий Влад Яма.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день
Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день