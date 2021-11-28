Несмак і претензійність: у Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (фото)

У Києві на продаж виставлено багато будинків за мільйони доларів, в яких застосовані абсурдні архітектурні рішення і претензійні розкішні дизайни. Але вони б точно сподобалися колишньому генеральному прокурору України Віктору Пшонці.

Журналістка представлялася ріелторам покупцем і вибирала будинки в столиці, вартість яких починається від 2 мільйонів доларів.

Їй вдалося зняти три будинки. Перший будинок на 1000 квадратних метрів має мінімум простору. Він коштує 6,5 мільйонів доларів.

Скріншот з відео

У триповерховому будинку багато шкур тварин, у ванній золоті змішувачі і йоржик. Також в будинку красуються величезні бивні.

Скріншот з відео

Другий будинок також має три поверхи, але коштує вже дешевше - 2,5 мільйона доларів. Тут величезна кухня і їдальня, в якій можна відгуляти весілля.

Скріншот з відео

У будинку все з дерева, шпалери з тканини. Також є камін, басейн, сауна, більярд, кабінет і ще кілька підсобний приміщень, які можна переробити під кімнати.

Скріншот з відео

Третій будинок хоч і знаходиться недалеко від другого, але сильно відрізняється. Зовні - це палац, а в середині - церква з відповідним запахом ладану.

Скріншот з відео

Власник будинку запевняє, що кращого будинку не знайти, тому що тут хороша аура.

Скріншот з відео

Тут величезна вітальня, дві кухні, кілька туалетів, 4 спальні, балкони і червоні доріжки.

У Києві показали будинки за мільйони доларів зі спірним дизайном (відео: YoluTube)