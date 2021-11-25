Единичка возле костела и особняк под Киевом с "дырой" в спальне: как выглядит жилье Влада Ямы (видео)

Влад Яма имеет апартаменты в престижной высотке в центре Киева, а также двухэтажный загородный особняк с местом для барбекю на дворе и большой лужайкой, где с сыном гоняет мяч. Журналисты выяснили, как выглядит недвижимость знаменитого 39-летнего украинского хореографа и телеведущего.

Об этом говорится в программе "Викриття" на телеканале Live.

Как указывается в выписке прав на недвижимость, площадь однокомнатной квартиры Ямы в новомодном ЖК "Нью-Йорк" всего 45 "квадратов", но расположена она недалеко от костела Святого Николая и Владимирского рынка.

В Киеве у Влада Ямы однокомнатная квартира в ЖК "Нью-Йорк" (фото: скриншот)

Согласно данным на сайтах продажи недвижимости в Киеве, подобные "единички" с ремонтом и отделкой могут обойтись владельцу приблизительно в 1,5-2 миллиона гривен.

Из окон этих апартаментов танцовщика открывается восхитительный вид и захватывающая панорама на столицу.

Сам же интерьер квартиры выполнен в темной гамме, терракот преобладает в кухне-студио, спальня исполнена в бордовых оттенках. В передней на большом шкафу-купе изображен силуэт танцора.

Как выглядит "единичка" Ямы в престижном жилкомплексе (фото: скриншот)

А вот за городом у семьи звездного хореографа дом значительно больше - недалеко от Киева по Одесской трассе в поселке Рославичи на территории коттеджного городка "Березовая роща" на участке почти 8 соток расположен особняк на два этажа.

Загородное имение Влада Ямы в поселке Рославичи (фото: скриншот)

Как признавался сам Яма, они с женой Лилианой и сыном Леоном подыскивали себе место для загородного домика долго, и нынешним решением очень довольны.

Двухэтажный дом Ямы с большой лужайкой и местом для барбекю (фото: скриншот)

Так, на ремонт ушел год, включая и нервы, зато каждую деталь и мелочь в интерьере семья тщательно продумывала, и даже кое-то красила сама.

Загородное имение семьи Влада Ямы (фото: скриншот)

Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. Кстати, в доме практически все светильники авторские - они выполнены в оригинальной форме (терка для моркови, краны для воды...)

Авторские светильники на кухне (фото: скриншот)

На 1-м этаже расположена кухня и гостиная с камином.

На 2-м этаже - детская Леона, украшенная футбольным стадионом.

Детская сына Ямы (фото: скриншот)

В спальне Влада и Лилианы можно заметить довольно интересное интерьерное решение: ванная посреди комнаты и декоративная дыра в стене у туалетного столика.

Спальня Ямы с женой с необычным дизайнерским интерьером (фото: скриншот)

В соседней комнате расположен рабочий кабинет Влада, выполненный в стиле "индастриал".

Кабинет Влада Ямы (фото: скриншот)

Так как Яма - большой любитель жарить стейки, на дворе организовали специальное место для барбекю. А еще на огромной лужайке он с сыном играет в футбол.

Тут семья собирается с друзьями и близкими для барбекю (фото: скриншот)

Передвигается Влад между двумя домашними локациями - загородной и столичной - на люксовом внедорожнике Mercedes Benz GLE 250, цена которого ныне составляет минимум 1,5 миллиона гривен.

Видео: какой недвижимостью владеет Влад Яма