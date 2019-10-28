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Я безумно благодарен: Остапчук впервые прокомментировал свой развод

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 21:12
Я безумно благодарен: Остапчук впервые прокомментировал свой развод
Владимир Остапчук прокомментировал свой развод (Коллаж РБК-Украина)

Владимир Остапчук сделал откровенное признание о жене

Владимир Остапчук, популярный украинский телеведущий, комик и участник проекта Танцы со звездами, впервые прокомментировал свой развод с супругой Еленой, с который они вместе прожили 12 лет. О том, что звездная пара решила расстаться, стало известно около недели назад, однако комментировать причины своего расставания они отказались.

Владимир Остапчук опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором признался, что очень благодарен своей супруге за 15 лет, которые они провели вместе.

Я безумно благодарен: Остапчук впервые прокомментировал свой развод

Владимир Остапчук с женой и детьми (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"И конечно, я не мог не поделиться с вами тем, что происходит в моей жизни. Сегодняшний эфир о страхах и в дневнике я рассказал, что я всегда боялся неизвестности. Особенно в свете последних событий. Главный урок, который я вынес на сегодняшний день - это ценить жизненный опыт. Я безумно благодарен и счастлив за те 15 лет жизни, которые были у нас с Леной. Как я говорил ранее, поддержка, любовь и женственное, но крепкое плечо — все это время помогали мне уверенно идти вперед, а дети всегда были стимулом. Спасибо за мудрость и терпение. Но пришло время идти дальше по-новому", - написал Владимир Остапчук.

Владимир и Елена поженились в 2007 году и у них есть двое совместных детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

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