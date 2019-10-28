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Я шалено вдячний: Остапчук вперше прокоментував своє розлучення

STYLERЖиття    28.10.2019 - 21:12
Я шалено вдячний: Остапчук вперше прокоментував своє розлучення
Володимир Остапчук прокоментував своє розлучення (Колаж РБК-Україна)

Володимир Остапчук зробив відверте зізнання про дружину

Володимир Остапчук, популярний український телеведучий, комік і учасник проекту "Танці з зірками", вперше прокоментував своє розлучення з дружиною Оленою, з якою вони разом прожили 12 років. Про те, що зоряна пара вирішила розлучитися, стало відомо близько тижня тому, проте коментувати причини свого розставання вони відмовилися.

Володимир Остапчук опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому зізнався, що дуже вдячний своїй дружині за 15 років, які вони провели разом.

Я шалено вдячний: Остапчук вперше прокоментував своє розлучення

Володимир Остапчук з дружиною і дітьми (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"І звичайно, я не міг не поділитися з вами тим, що відбувається в моєму житті. Сьогоднішній ефір про страхи і в щоденнику я розповів, що я завжди боявся невідомості. Особливо в світлі останніх подій. Головний урок, який я виніс на сьогоднішній день - це цінувати життєвий досвід. Я шалено вдячний і щасливий за ті 15 років, які були у нас з Оленою. Як я говорив раніше, підтримка, любов і жіночне, але міцне плече — увесь цей час допомагали мені впевнено йти вперед, а діти завжди були стимулом. Спасибі за мудрість і терпіння. Але прийшов час йти далі по-новому", - написав Володимир Остапчук.

Володимир і Олена одружилися в 2007 році і у них є двоє спільних дітей – дочка Емілія і син Еван-Олександр.

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Новини України разводВолодимир Остапчук
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