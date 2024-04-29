Що відомо про смерть зіркового тренера

29 квітня вранці зупинилося серце видатного українського фахівця. Заслужений тренер України та Грузії протягом останніх років боровся з онкологічним захворюванням.

Фоменко припинив активну футбольну діяльність після Євро-2016 і практично не з'являвся у загальному погляді протягом останніх років. У минулому році влітку тренер повідомив про своє хворобу раку, яка вимагала від нього лікування.

Михайло Фоменко помер (фото: Getty Images)

Безсмертні цитати Михайла Фоменка про футбол, життя і Україну

Ось що говорив про футбол, життя та Україну знаковий футболіст і тренер в історії вітчизняного футболу...