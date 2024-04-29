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Безсмертні цитати Михайла Фоменка про футбол, життя і Україну

Фото: Які найвідоміші цитати Михайла Фоменка (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Екс-тренер збірної України Михайло Фоменко помер після тривалої хвороби. Знаковому футболісту і тренеру в історії вітчизняного футболу було 75 років.

Безсмертні цитати Михайла Фоменка про футбол, життя і Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В тексті використані дані з сайтів Вікіпедія, Гордон.

Що відомо про смерть зіркового тренера

29 квітня вранці зупинилося серце видатного українського фахівця. Заслужений тренер України та Грузії протягом останніх років боровся з онкологічним захворюванням.

Фоменко припинив активну футбольну діяльність після Євро-2016 і практично не з'являвся у загальному погляді протягом останніх років. У минулому році влітку тренер повідомив про своє хворобу раку, яка вимагала від нього лікування.

Михайло Фоменко помер (фото: Getty Images)

Безсмертні цитати Михайла Фоменка про футбол, життя і Україну

Ось що говорив про футбол, життя та Україну знаковий футболіст і тренер в історії вітчизняного футболу...

  • "Думати про перемогу потрібно завжди"
  • "Особисте життя - це особливе питання для кожної людини, тому якщо вона не хоче про це говорити, ніхто її не змусить"
  • "Якщо працюєте у футболі - будьте ласкаві, відповідайте його вимогам"
  • "Я лише посередник між футболом і футболістами"
  • "На полюванні я вже років 30. Але я жодного разу не вбив живої істоти. Можу лише вистрілити, щоб злякати"
  • "Якщо щось не виходить, то потрібно кількістю перетворювати на якість. Це ж не хобі, а серйозна робота. Хлопці все прекрасно розуміють"
  • "Три роки тому померла єдина дочка, здавалося, який сенс жити? Найстрашніше - ховати своїх дітей"
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ДинамоЗбірна УкраїниМихаил Фоменко