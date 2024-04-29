Екс-тренер збірної України Михайло Фоменко помер після тривалої хвороби. Знаковому футболісту і тренеру в історії вітчизняного футболу було 75 років.
Безсмертні цитати Михайла Фоменка про футбол, життя і Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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29 квітня вранці зупинилося серце видатного українського фахівця. Заслужений тренер України та Грузії протягом останніх років боровся з онкологічним захворюванням.
Фоменко припинив активну футбольну діяльність після Євро-2016 і практично не з'являвся у загальному погляді протягом останніх років. У минулому році влітку тренер повідомив про своє хворобу раку, яка вимагала від нього лікування.
Ось що говорив про футбол, життя та Україну знаковий футболіст і тренер в історії вітчизняного футболу...
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