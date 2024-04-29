RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине

Фото: Какие самые известные цитаты Михаила Фоменко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко скончался после продолжительной болезни. Знаковому футболисту и тренеру в истории отечественного футбола было 75 лет.

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В тексте использованы данные с сайтов Википедия, Гордон.

Что известно о смерти звездного тренера

29 апреля утром остановилось сердце величайшего украинского специалиста. Заслуженный тренер Украины и Грузии в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

Фоменко прекратил активную футбольную деятельность после Евро-2016 и практически не появлялся в общем взгляде на протяжении последних лет. В прошлом году летом тренер сообщил о своей болезни рака, требовавшей от него лечения.

Михаил Фоменко скончался (фото: Getty Images)

Бессмертные цитаты Михаила Фоменко о футболе, жизни и Украине

Вот что говорил о футболе, жизни и Украине знаковый футболист и тренер в истории отечественного футбола.

  • "Думать о победе нужно всегда"
  • "Личная жизнь - это особый вопрос для каждого человека, поэтому если он не хочет об этом говорить, никто его не заставит"
  • "Если работаете в футболе - будьте добры, отвечайте его требованиям"
  • "Я только посредник между футболом и футболистами"
  • "На охоте я уже лет 30. Но я ни разу не убил живого существа. Могу только выстрелить, чтобы напугать"
  • "Если что-то не получается, то нужно количеством превращать в качество. Это ведь не хобби, а серьезная работа. Ребята все прекрасно понимают"
  • "Три года назад умерла единственная дочь, казалось, какой смысл жить? Самое страшное - хоронить своих детей"
Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоСборная УкраиныМихаил Фоменко