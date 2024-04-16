"Українців можна приспати, надурити, але неможливо залякати". 10 цитат братів Капранових про Україну

У вівторок, 16 квітня, зупинилося серце одного з братів Капранових Дмитра - українського історика, письменника, видавця, публіциста і громадського діяча.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: X BratyKapranovy, книга "Забудь-річка", Заборона.

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