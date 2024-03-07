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Рік без "Да Вінчі". В мережі з'явилося сильне відео з цитатами Дмитра Коцюбайла

Четвер 07 березня 2024 15:43
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Рік без "Да Вінчі". В мережі з'явилося сильне відео з цитатами Дмитра Коцюбайла Військовий загинув рік тому (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
Автор: Поліна Іваненко

7 березня 2023 року загинув Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло - військовий та перший доброволець, який отримав звання Героя України прижиттєво. Побратими воїна вирішили нагадати українцям про його сильні цитати, аби пам'ять про нього не згасала.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відео з Коцюбайлом з'явилося на сторінці окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" у соцмережі X (Twitter).

Що "Да Вінчі" казав про війну

Коцюбайло, який народився 1 листопада 1995 року в Івано-Франківській області, став на захист України ще у 2014 році. Він завжди прагнув боронити рідну країну від російських окупантів.

"Напевно, що трошки втомився. Але однозначно буду тут з бійцями до перемоги. І скільки буде в нас сил, стільки будемо боротися", - казав Коцюбайло.

Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний &quot;Да Вінчі&quot;. Яким він назавжди запам'ятався українцям

Військовий "Да Вінчі" (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

З юності "Да Вінчі" цікавився творчістю, займався спортом. Також він любив історію і хотів, аби усі українці більше знали про своє минуле.

"Я стараюсь, аби наші бійці розуміли історію, щб вони розуміли, що ми насправді спадкоємці великих людей і ми продовжуємо боротьбу за Україну", - говорив "Да Вінчі" в одному з інтерв'ю.

Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний &quot;Да Вінчі&quot;. Яким він назавжди запам'ятався українцям

"Да Вінчі" встав на захист Україну, коли йому було 18 років (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

Деякі слова Коцюбайла, нині стають пророчими. Військовий закликав українців боротися, аби ворог не зумів перетворити нас на рабів.

"Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися", - наголошував Коцюбайло.

Що відомо про загибель "Да Вінчі"

"В бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", - розповідав про смерть Коцюбайла президент України Володимир Зеленський.

"Да Вінчі" почав захищати країну, коли йому ледве виповнилося 18 років. У 2014 році Коцюбайло отримав поранення у Донецькій області, але він повернувся на фронт після одужання. З 2015 року військовий зумів керувати цілою ротою.

Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний "Да Вінчі". Яким він назавжди запам'ятався українцям

Військовий захищав Україну з 2014 року (фото: facebook.com/Дмитро Коцюбайло)

Коцюбайло брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Червоноармійськ, Піски, Савур-Могилу. У 2017 році він став командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яку пізніше було переформатовано на батальйон.

У 2022 році військовий став молодшим лейтенантом. У Коцюбайла залишилася наречена - начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний &quot;Да Вінчі&quot;. Яким він назавжди запам'ятався українцям

"Да Вінчі" та його наречена (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як живе Аліна Михайлова після загибелі "Да Вінчі".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як оновлять залізничний вокзал у Львові найближчим часом.

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Дмитро Коцюбайло Да Вінчі
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