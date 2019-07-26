Результаты выборов: в Раду пройдут более 80 действующих нардепов

По мажоритарным округам проходят 40 парламентариев, а от партий - 41 нардеп
Результаты выборов в Верховную раду Украины: в парламент проходит 81 действующий нардеп. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии и сайта ВР.
Так, в мажоритарных округах в ВР прошли 40 парламентариев.
В частности, больше всего депутатов предыдущего созыва (12) переизбрались из "Блока Петра Порошенко":
В новую Раду прошла почти половина представителей депутатской группы "Воля народа" - 8 действующих депутатов ВР:
В Раду прошли также 5 нардепов из партии "Видродження":
Такое же количество парламентариев переизбрали из фракции "Народный фронт":
Кроме того, в парламент прошли четверо нардепов из фракции "Оппозиционный блок":
Также в парламент нового созыва попали и шесть внефракционных депутатов:
При этом по спискам партий в Верховную раду прошел 41 действующий нардеп.
По спискам партии "Батькивщина" прошли 14 действующих депутатов ВР:
По спискам партии "Оппозиционная платформа "За життя" также прошли 14 действующих парламентариев:
А от партии "Европейская солидарность" по спискам прошли 13 действующих нардепов:
Напомним, по предварительным результатам выборов в ВР уже определились победители на 199 округах, а также по итогам обработки 100% протоколов установлены партии, которые проходят в парламент девятого созыва. По данным обработки 100% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа" (43,16%) - 124 места; "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%) - 37 мест; "Батькивщина" (8,18%) - 24 места; "Европейская солидарность" (8,10%) - 23 места; "Голос" (5,82%) - 17 мест.
Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, среди победителей в округах 131 из 199 - представители партии "Слуга народа", от "Оппозиционной плафтормы - "За життя" - шесть кандидатов, от "Батькивщины" и "Евросолидарности" - по два, от "Голоса" - три. Еще 45 мажоритарщиков - самовыдвиженцы, 6 - от "Оппоблока", и по одному от "Свободы", "Самопомочи", "Единого центра" и партии "Белая Церковь вместе".