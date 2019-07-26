Результаты выборов: в Раду пройдут более 80 действующих нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мажоритарным округам проходят 40 парламентариев, а от партий - 41 нардеп

Результаты выборов в Верховную раду Украины: в парламент проходит 81 действующий нардеп. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии и сайта ВР.

Так, в мажоритарных округах в ВР прошли 40 парламентариев.

В частности, больше всего депутатов предыдущего созыва (12) переизбрались из "Блока Петра Порошенко":

Андрей Лопушанский Петр Юрчишин Николай Кучер Максим Ефимов Владимир Арешонков Роберт Горват Андрей Кот Ярослав Дубневич Алексей Гончаренко Николай Люшняк Сергей Рудык Валерий Давиденко

В новую Раду прошла почти половина представителей депутатской группы "Воля народа" - 8 действующих депутатов ВР:

Александр Пономарев Степан Ивахив Василий Петевка Олесь Довгий Сергей Шахов Игорь Молоток Александр Фельдман Сергей Лабазюк

В Раду прошли также 5 нардепов из партии "Видродження":

Антон Киссе Юрий Шаповалов Олег Кулинич Виктор Бондарь Антон Яценко

Такое же количество парламентариев переизбрали из фракции "Народный фронт":

Михаил Бондарь Николай Княжицкий Игорь Гузь Валерий Лунченко Андрей Иванчук

Кроме того, в парламент прошли четверо нардепов из фракции "Оппозиционный блок":

Юрий Солод Вадим Новинский Дмитрий Шенцев Дмитрий Шпенов

Также в парламент нового созыва попали и шесть внефракционных депутатов:

Виктор Балога Ирина Констанкевич Дмитрий Лубинець Тарас Батенко Андрей Деркач Александр Герега

При этом по спискам партий в Верховную раду прошел 41 действующий нардеп.

По спискам партии "Батькивщина" прошли 14 действующих депутатов ВР:

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Александр Абдуллин Иван Крулько Ольга Белькова Алена Шкрум Вадим Ивченко

По спискам партии "Оппозиционная платформа "За життя" также прошли 14 действующих парламентариев:

Юрий Бойко Вадим Рабинович Наталья Королевская Сергей Левочкин Василий Нимченко Нестор Шуфрич Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак Юлий Иоффе Михаил Папиев Николай Скорик Юлия Левочкина Юрий Павленко

А от партии "Европейская солидарность" по спискам прошли 13 действующих нардепов:

Андрей Парубий Ирина Геращенко Мустафа Джемилев Артур Герасимов Нина Южанина Ирина Луценко Виктория Сюмар Владимир Арьев Николай Величкович Сергей Алексеев Руслан Князевич Максим Саврасов Мария Ионова

Напомним, по предварительным результатам выборов в ВР уже определились победители на 199 округах, а также по итогам обработки 100% протоколов установлены партии, которые проходят в парламент девятого созыва. По данным обработки 100% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа" (43,16%) - 124 места; "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%) - 37 мест; "Батькивщина" (8,18%) - 24 места; "Европейская солидарность" (8,10%) - 23 места; "Голос" (5,82%) - 17 мест.

Как писало РБК-Украина, по данным ЦИК, среди победителей в округах 131 из 199 - представители партии "Слуга народа", от "Оппозиционной плафтормы - "За життя" - шесть кандидатов, от "Батькивщины" и "Евросолидарности" - по два, от "Голоса" - три. Еще 45 мажоритарщиков - самовыдвиженцы, 6 - от "Оппоблока", и по одному от "Свободы", "Самопомочи", "Единого центра" и партии "Белая Церковь вместе".