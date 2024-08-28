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Безкоштовні заняття зі стрітфутболу, брейкінгу та стрітденсу для дітей у Львові: де і як тренуватися

У Львові запускають безкоштовні заняття зі стрітфутболу, брейкінгу та стрітденсу для дітей (фото: Street Culture)
Автор: Людмила Рябухіна

У Львові діти мають змогу безкоштовно займатися стрітфутболом, брейкінгом та стрітденсом в рамках програми Playmaker, яку заснувала данська організація GAME та реалізує разом з українською громадською організацією Street Culture.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про те, як діти можуть відвідувати безкоштовні заняття з вуличних культур.

Де саме розташовані майданчики для тренувань

Майданчики Playmaker розташували на базі Urban Camp Lviv, а також у школах №8, №96, №40, №15 та №27.

На кожній з цих локацій заняття проходитимуть з вересня по грудень двічі на тиждень по дві години.

Тренування будуть відкритими для відвідування дітьми без попередньої реєстрації (актуальний розклад щотижня публікуватиметься на сторінках Street Culture у соціальних мережах).

Діти у Львові можуть безкоштовно займатися тренуванням з вуличних видів спорту (фото: Street Culture)

Які тренування будуть?

Заняття у межах цієї програми проходитимуть з брейкінгу, стрітболу, стрітденсу та вуличного футболу, вони розраховані на дітей 8-15 років.

До того ж на тренуваннях проводитимуть розминку, фізичні вправи, а також завдання на логіку, комунікативні вміння та лідерство.

Тренувати малечу будуть атлети Street Culture, а також волонтери: студенти університету фізкультури та вчителі, що пройшли перевірку та інструктаж у межах інтенсиву Playmaker Camp.

Зокрема, на цих заняттях вони навчилися спеціальних практик для розвитку життєвих навичок у дітей під час спортивних вправ, а також прослухали лекції досвідчених тренерів і психологів.

Діти у Львові можуть безкоштовно займатися тренуванням з вуличних видів спорту (фото: Street Culture)

Додамо, що програма Playmaker проходить в декількох країнах світу. А її основна мета - дати дітям можливості реалізувати свій потенціал та створити комфортну та сприятливу атмосферу для розвитку та навчання.

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