Бесплатные занятия по стритфутболу, брейкингу и стритденсу для детей во Львове: где и как тренироваться

Во Львове дети могут бесплатно заниматься стритфутболом, брейкингом и стритденсом в рамках программы Playmaker, которую основала датская организация GAME и реализует вместе с украинской общественной организацией Street Culture.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как дети могут посещать бесплатные занятия по уличным культурам.
Площадки Playmaker разместили на базе Urban Camp Lviv, а также в школах №8, №96, №40, №15 и №27.
На каждой из этих локаций занятия будут проходить с сентября по декабрь дважды в неделю по два часа.
Тренировки будут открыты для посещения детьми без предварительной регистрации (актуальное расписание еженедельно будет публиковаться на страницах Street Culture в социальных сетях).
Дети во Львове могут бесплатно заниматься тренировкой по уличным видам спорта (фото: Street Culture)
Занятия в рамках программы будут проходить по брейкингу, стритболу, стритденсу и уличному футболу, они рассчитаны на детей 8-15 лет.
К тому же на тренировках будут проводить разминку, физические упражнения, задачи на логику, коммуникативные навыки и лидерство.
Тренировать малышей будут атлеты Street Culture, а также волонтеры: студенты университета физкультуры и учителя, которые прошли проверку и инструктаж в рамках интенсива Playmaker Camp.
В частности, на этих занятиях они научились специальным практикам для развития жизненных навыков у детей во время спортивных упражнений, а также прослушали лекции опытных тренеров и психологов.
Дети во Львове могут бесплатно заниматься тренировкой по уличным видам спорта (фото: Street Culture)
Добавим, что программа Playmaker проходит в нескольких странах мира. А ее основная цель - дать детям возможности реализовать свой потенциал и создать комфортную и благоприятную атмосферу для развития и обучения.
Недавно мы рассказывали о причинах страха ребенка перед школой и что делать родителям.
А также сообщали, как книжные мероприятия объединяют людей и когда состоится "Книжкова країна".