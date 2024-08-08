Страх дитини перед школою: які можуть бути причини та що робити батькам

Вже зовсім скоро почнеться новий навчальний рік і тисячі малюків підуть перший раз до школи. Напередодні діти можуть мати різні почуття - захват, цікавість або навпаки - хвилювання та побоювання. Щоб розібратися зі страхами, спочатку потрібно їх ідентифікувати.

Чому діти тривожаться перед походом до школи та що можна з цим зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nashamama.

Нові ситуації

Пережити перший день у новому класі або в новій школі, нервувати через це - це абсолютно нормально. Розкажіть дитині, що буде відбуватися у перший шкільний день. Коли діти знають, чого їм очікувати, вони менше хвилюються через ситуацію.

Нагадайте, що кожний учень в класі теж буде відчувати себе схвильовано і дайте дитині час адаптуватися до ситуації. Поясніть, що доволі швидко все ввійде у звичне русло, атмосфера стане більш комфортною.

Якщо у вас є така можливість, то змініть свій графік так, щоб у вас з'явилося більше часу на дитину в перші дні після школи.

Провали та невдачі

Діти переживають, що їхнє навчання буде дуже важким, що вони не будуть встигати за іншими учнями, а коли їх викличуть на уроці перед всім класом - не зможуть дати вірну відповідь. Нагадайте дитині, що кожна людина може робити помилки. І обов'язково хваліть за старанність та зусилля.

Тривога через контрольні

Багато дітей бояться тестування та різних контрольних робіт. Вони хвилюються та засмучуються завчасно і так себе накручують, що в день тестування вони не в змозі виконати завдання.

Один зі способів допомогти дитині - запропонуйте свою допомогу і підготовці та вивченні відповідного матеріалу. Нагадайте дитині, що вона все знає й готова до контрольної чи тестування. Скажіть, що ви впевненні в тому, що вона обов'язково впорається зі всіма завданнями.

Соціальна тривожність

Діти хвилюються за своє місце в суспільстві, про те, як вони впишуться у колективі, чи зможуть завести друзів, що про них будуть думати інші, чи будуть їх дражнити й чи будуть вони піддаватися цькуванню, чи не стануть вигнанцями.

Поясніть дитині, що необхідно зустрічати та приймати різні соціальні ситуації обличчям до обличчя, а не уникати їх. Проговоріть поради про те, як подружитися з іншими дітьми.

Навчання дітей соціальних навичок, розв'язання проблем і розв'язання конфліктів сприяють хорошому психічному здоров'ю.

Оцінки та успішність

Часто діти хвилюються, чи зможуть вони насправді виправдати очікування та отримувати хороші оцінки за предмети, потрапити на дошку пошани, стати кращими у класі чи підтримувати певний середній бал.

Обговоріть це питання з дитиною та підкресліть, що ви не очікуєте від неї досконалості та ідеальності.

Стрес від шкільних реалій

Також діти часто відчувають тривогу або стресують, коли розуміють і відчувають, що їхнє шкільне середовище не організоване або що їхні очікування від навчання необґрунтовані.

Психологи кажуть, що якщо батьки у відповідь на розповідь дитини про проблему, що виникла, запропонують спільно пошукати рішення, то дитина навчиться з часом підходити до складних ситуації конструктивно.

Потреба бути частиною колективу

Незалежно від того, хоче ваша дитина організувати групу підтримки спортивної команди, отримати головну роль в шкільному спектаклі чи стати одним з провідних гравців під час великої перерви, обов'язково розкажіть їй, що це виходить не в усіх та не завжди.

Адже є й інші можливості бути активними та причетними до команди. Практикуйтеся разом, щоб допомогти дитині опанувати потрібні навички відповідно до заняття, яке вона обрала: малюйте плакати, грайте з м'ячем, репетируйте роль.

Тиск однолітків

Діти хочуть бути частиною колективу, хочуть відповідати тим правилам і законам, що в ньому є. Тому вони іноді переживають через певні очікування з боку однолітків та однокласників. Заохочуйте розповіді дитини про її проблеми.

Приговорювання страхів вголос може бути дуже корисним. Уважно слухайте, але при цьому намагайтесь перебороти гостре бажання втрутитися і самому розв'язати проблему вашої дитини. Краще обміркуйте все і разом знайдіть потрібне рішення. Розв'язуйте проблему разом з дитиною, а не замість неї. Відіграючи активну роль, діти вчаться самостійності.

Страх цькування (булінгу)

Діти хвилюються про те, що їх можуть ображати чи переслідувати у будь-яких проявах, а це дуже неприємно і може навіть травмувати їх психологічно. Поставтеся до таких страхів дуже серйозно. Поясніть, що хулігани ображають інших дітей, щоб відчути себе сильними. Обов'язково навчіть методами заспокоювання, що не дозволить реагувати емоційно і відповідь на образу.

Ситуації вдома

Буває й так, що причина страху дитини перед школою ховається зовсім не у школі. Вони можуть відчувати, що дуже потрібні вдома, бо хтось з батьків чи родичів хворіє, знаходиться в стані стресу або депресії, чи є ще щось, що безпосередньо стосується родини. У такому випадку виходом з ситуації буде усунення сімейних проблем та відверта розмова з дитиною.

Якщо страхи вашої дитини не проходять упродовж навчального року, проінформуйте про це вчителя. У більшості шкіл зараз є шкільні психологи, соціальні працівники та методисти, які можуть професійно поспілкуватися з дітьми та допомогти їм побороти ці страхи.