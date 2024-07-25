Музика, ігри, знайомства. Як книжкові заходи ненав’язливо долучають гостей до читання

Літературні події приваблюють читачів можливістю зустріти однодумців, завести нові знайомства та побачити улюблених авторів. Але як таким заходам залучати нову аудиторію і популяризувати читання? Один з трендів останніх років - поєднання книг з іншими заняттями: їжею, музикою та іграми. І такий підхід вже використовують не лише світові організатори, а й українські.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає більше про те, як відвідувачі книжкових фестивалів відкривають для себе нові формати читання і розваг в нашій країні та світі.

Hay Festival of Literature & Arts

Фестиваль Hay Festival of Literature & Arts - один з найвідоміших у світі. Він проходить з 1988 року в однойменному містечку в Уельсі і кожного разу збирає тисячі відвідувачів і сотні учасників, включно з провідними видавництвами, авторами та профільними діячами.

Водночас це набагато більше, ніж просто літературний фестиваль. Тут проходять масштабні музичні концерти, покази фільмів, різноманітні майстер-класи та активності.

Програма може починатися з самого ранку заняттям йогою, а закінчуватися пізно ввечері комедійним шоу. А на сцені виступають та ведуть дискусії не лише письменники, а й світові зірки: Дуа Ліпа, Джуд Лоу, Білл Клінтон та інші.

Такий підхід - поєднувати літературу з іншими активностями - переймають усе більше літературних заходів. Усе через пандемію коронавірусу, яка змусила галузь трансформуватися, а також світові економічні виклики та глобальну місію - популяризувати читання.

Тренд вже дійшов навіть до "важковаговиків” у світі літературних заходів: наприклад, Франкфуртський книжковий ярмарок додав нові формати - особисті зустрічі з авторами, премії та живі записи подкастів - і завдяки цьому залучив нову аудиторію.

На першу "Книжкову країну" у Києві прийшло майже 70 000 відвідувачів (фото: book.vdng.ua)

Зустрітися з автором і не тільки

"Найгарячішими" подіями цього року в Нью-Йорку видання The New York Times називає ніщо інше, як літературні вечори. Вони можуть викликати більше обговорень та ажіотажу, ніж спортивні та музичні події, а квитки на них розлітаються за лічені години.

"На такий вечір іноді складніше потрапити, ніж у трендовий ресторан", - пише NYT.

Та це не просто традиційні читання чи презентації. Автори разом з ресторанами й івент-просторами вивели такі зустрічі на абсолютно новий рівень. Деякі письменники, наприклад, організовують подібні івенти у форматі камерних музичних шоу.

"Мета - створити атмосферу домашньої вечірки, що добігає кінця - наче вже час йти додому, але люди продовжують спілкуватися", - каже поет та есеїст Ханіф Абдурракіб.

Охочих отримати автограф від актора на "Книжковій країні" було багато (book.vdng.ua)

Низка ресторанів під такі літературні вечори пропонують особливе меню, що відповідає історії, про яку йдеться на заході. Тренд навіть підхопили модні дома, і проводять презентації та читання - з усіма фешн-атрибутами - просто у своїх бутиках.

Новий формат цікавий як авторам, так і відвідувачам. Для перших це можливість залучити велику аудиторію - навіть на свою дебютну презентацію. А гості ж приходять на такі заходи заради нового досвіду - і заразом долучаються до світу літератури.

Почитати, пограти, знайти друзів

З новими активностями експериментують і великі літературні фестивалі. Один з найбільших таких заходів у Індії, Jaipur Literature Festival, цього року прийняв 400 000 відвідувачів та 500 спікерів.

Та не всі з них - письменники чи діячі галузі. Фестиваль також пропонує виступи мотиваційних спікерів та акторів, кулінарні івенти та музичні шоу. А гості купують тут не тільки книги, але й одяг та їжу.

"Ми ретельно формуємо програму - і вона не має бути лише про книги", - кажуть організатори.

З великим вибором різноманітних активностей запускаються одразу і нові літературні заходи.

Наприклад, цього року на Columbus Book Festival, що проходив вдруге в місті Колумбус, чотири сцени були присвячені розважальним подіям: театральним виставам, магічним шоу, балету, стендапу і навіть діджей-сетам.

Це приваблює людей: якщо дебютна подія зібрала 34 000 відвідувачів, то наступна - вже більше 40 000.

Додавання нових активностей до традиційних книжкових івентів виконує важливу функцію - формування спільноти.

Саме це може об’єднати "нечитачів" з читачами: перші відвідують фестивалі - музичні, мистецькі тощо - для знайомств. Так і читачі цінують своє хобі за можливість відкрити для себе нових людей та їх історії.

Книжковий фестиваль в Колумбусі (фото: Columbus Book Festival)

Залучити нових людей

Свіжий досвід заходів та фестивалів показує, що такий підхід працює. Наприклад, з 2022 року у британському місті Брайтон проходить фестиваль Brighton Book Festival.

Він збирає широку аудиторію і окрім профільних івентів приймає комедійні шоу, дегустацію вин, родинні дні з DIY-активностями, музичні вечори та багато іншого.

Результат - половина відвідувачів першого фестивалю зазначили, що ніколи не ходили на літературні заходи до цього.

В українського фестивалю "Книжкова країна", що пройшов навесні на київському ВДНГ, результати схожі. Захід позиціюють як подію для всіх - як затятих читачів, так і тих, хто лише починає власні літературні пригоди.

І пропонують відповідну програму - разом з великим книжковим ярмарком тут є зони з майстер-класами, місця з настільними іграми й окрема дитяча локація.

Фестиваль також пропонує багато інтерактивних активностей. В окремих локаціях проходять дитячі та родинні читання.

А на книжковому ярмарку проводять соціальні проєкти, як, наприклад, "Книга за рецептом": бібліотекарка та терапевт проводять бібліотерапевтичну консультацію, після якої радять гостям книги, виписуючи на них "рецепти". На першому заході цією послугою скористалося 180 людей.

На першу "Книжкову країну" прийшло майже 70 000 відвідувачів, з них 60% вперше побували на літературному заході.

Відтак, другий фестиваль, що пройде 26-29 вересня на ВДНГ, продовжить свою місію - об’єднувати різні аудиторії та залучати все більше людей до читання.

"Ми ретельно вивчили зворотний зв’язок із першого фестивалю та вдосконалюємося відповідно до побажань наших відвідувачів. Цього разу залишаємо більшість форматів і додаємо нові напрями й програми, які можуть бути цікаві читачам. Усе, щоб створити місце, де можна уповільнитися та прожити ці чотири дні тут і зараз, провести час з однодумцями й робити те, що надихає", - зазначає керівниця фестивалю Людмила Фіть.

Афіша "Книжкової країни" (book.vdng.ua)