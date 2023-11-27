Безкоштовне лікування та реабілітація ветеранів. Що треба знати й куди звертатися

Військовослужбовці та ветерани мають право на отримання низки безкоштовних послуг у медичних закладах України.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що бійцям і ветеранам потрібно знати про безкоштовне лікування, протезування та реабілітацію.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство у справах ветеранів, Національна служба здоров'я України (НСЗУ).
Якщо ветеран отримав травму чи перелом, він може розраховувати на безоплатні медичні послуги - від необхідних обстежень до лікування та реабілітації.
При цьому допомога при травмах надається у тих закладах, які уклали з НСЗУ договори на амбулаторну, стаціонарну або екстрену медичну допомогу.
Потрапивши до лікарні з травмою, пацієнт має отримати такі послуги:
Якщо травмована людина потребує хірургічного втручання, її можуть провести безкоштовно - в закладах, законтрактованих із НСЗУ.
У межах пакета "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" українці можуть розраховувати на такі безоплатні послуги:
Водночас до послуг Програми медичних гарантій не включена вартість дороговартісних витратних матеріалів (накісткових металоконструкцій чи протезів).
Вони забезпечуються коштом інших урядових програм.
Українцям радять відстоювати власні права (інфографіка: Міністерство у справах ветеранів)
Ветеран, який втратив верхні чи нижні кінцівки, і потребує протезування, повинен також пройти реабілітацію - перед протезуванням і після.
Для цього ветерана можуть спрямувати у заклади, які уклали договір із НСЗУ на реабілітаційні пакети - в амбулаторних умовах та стаціонарних.
Зазначимо, що програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.
Безоплатно гарантовано такі послуги:
Крім того, заклад має забезпечити ветерана:
Водночас протезування й допоміжні засоби реабілітації покриваються іншими програмами - коштом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Для того, щоб отримати медичну допомогу безкоштовно, українцям потрібно звернутися до закладів, які мають підписаний договір із НСЗУ.
Медичний заклад зобов'язаний надати безоплатну медичну допомогу ветерану, якщо:
Знайти заклад, в якому можна безоплатно зробити операцію при травмі, можна:
Докладніше про перелік усіх безоплатних послуг українці можуть дізнатися на офіційному сайті НСЗУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українським ветеранам безкоштовно ставитимуть зубні протези.
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