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Українським ветеранам безкоштовно ставитимуть зубні протези: Кабмін запускає проект

Київ, П'ятниця 10 листопада 2023 18:20
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Українським ветеранам безкоштовно ставитимуть зубні протези: Кабмін запускає проект Ілюстративне фото: українським ветеранам безкоштовно ставитимуть зубні протези (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні запускають проект, у рамках якого зубне протезування для ветеранів буде безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"Запускаємо пілотний проект безкоштовного зубопротезування для ветеранів", - наголосив Шмигаль.

При цьому глава українського уряду поки що не розкриває більш детальних подробиць проекту та як ветеранам скористатися такою послугою.

Державна програма протезування

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Раніше цю програму розширили - ветеранам надали можливість отримати протез підвищеної функціональності. Такі протези виготовлені під індивідуальні потреби людини, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики.

Вони допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.

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