Бесплатное лечение и реабилитация ветеранов. Что нужно знать и куда обращаться

Травма или перелом

Если ветеран получил травму или перелом, он может рассчитывать на бесплатные медицинские услуги - от необходимых обследований до лечения и реабилитации.

При этом помощь при травмах оказывается в учреждениях, которые заключили с НСЗУ договоры на амбулаторную, стационарную или экстренную медицинскую помощь.

Попав в больницу с травмой, пациент должен получить следующие услуги:

осмотр и консультация врача

инструментальные обследования (рентген, МРТ, УЗИ и т.п.)

лабораторные исследования (анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин и т.п.)

назначение лечения

обезболивание на всех этапах диагностики и лечения

в условиях стационара - обеспечение лекарствами из Национального перечня, централизованных закупок Министерства здравоохранения и за счет других бюджетных программ

Если травмированный человек нуждается в хирургическом вмешательстве, его могут провести бесплатно - в заведениях, законтрактованных с НСЗУ.

Оперативное вмешательство

В рамках пакета "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" украинцы могут рассчитывать на такие бесплатные услуги:

лабораторные исследования (анализы крови, уровень сахара, анализ мочи, тестирование на гепатиты, исследования спинномозговой жидкости и другие)

инструментальные обследования (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентген и т.п.)

хирургические операции

обезболивание на всех этапах лечения

анестезия при проведении операций и обследований

обеспечение лекарствами из Нацперечня основных лекарственных средств и закупленных через централизованные закупки Минздрава

услуги по реабилитации

В то же время в услуги Программы медицинских гарантий не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов (костных металлоконструкций или протезов).

Они обеспечиваются за счет других правительственных программ.

Украинцам советуют отстаивать свои права (инфографика: Министерство по делам ветеранов)

Протезирование и реабилитация

Ветеран, потерявший верхние или нижние конечности, и нуждающийся в протезировании, должен также пройти реабилитацию - перед протезированием и после.

Для этого ветерана могут направить в учреждения, заключившие договор с НСЗУ на реабилитационные пакеты - в амбулаторных и стационарных условиях.

Отметим, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть, для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.

Бесплатно гарантированы следующие услуги:

нейрореабилитация

ортопедическая реабилитация

психологическая реабилитация

комплексная реабилитация и т.п.

Кроме того, заведение должно обеспечить ветерана:

лекарствами из Национального перечня основных лекарственных средств

лекарствами, которые закупает Минздрав

расходными материалами

В то же время, протезирование и вспомогательные средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Как получить помощь

Для того чтобы получить медицинскую помощь бесплатно, украинцам нужно обратиться в заведения, имеющие подписанный договор с НСЗУ.

Медицинское учреждение обязано оказать безвозмездную медицинскую помощь ветерану, если:

у него есть направление семейного или лечащего врача

его доставила бригада экстренной медицинской помощи

он обратился самостоятельно в неотложном состоянии

Найти заведение, в котором можно бесплатно сделать операцию при травме, можно:

в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77

с помощью информационного дашборда

Подробнее о перечне всех бесплатных услуг украинцы могут узнать на официальном сайте НСЗУ.