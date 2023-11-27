Бесплатное лечение и реабилитация ветеранов. Что нужно знать и куда обращаться

Военнослужащие и ветераны имеют право получить ряд бесплатных услуг в медицинских учреждениях Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что бойцам и ветеранам нужно знать о бесплатном лечении, протезировании и реабилитации.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство по делам ветеранов, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
Если ветеран получил травму или перелом, он может рассчитывать на бесплатные медицинские услуги - от необходимых обследований до лечения и реабилитации.
При этом помощь при травмах оказывается в учреждениях, которые заключили с НСЗУ договоры на амбулаторную, стационарную или экстренную медицинскую помощь.
Попав в больницу с травмой, пациент должен получить следующие услуги:
Если травмированный человек нуждается в хирургическом вмешательстве, его могут провести бесплатно - в заведениях, законтрактованных с НСЗУ.
В рамках пакета "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" украинцы могут рассчитывать на такие бесплатные услуги:
В то же время в услуги Программы медицинских гарантий не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов (костных металлоконструкций или протезов).
Они обеспечиваются за счет других правительственных программ.
Украинцам советуют отстаивать свои права (инфографика: Министерство по делам ветеранов)
Ветеран, потерявший верхние или нижние конечности, и нуждающийся в протезировании, должен также пройти реабилитацию - перед протезированием и после.
Для этого ветерана могут направить в учреждения, заключившие договор с НСЗУ на реабилитационные пакеты - в амбулаторных и стационарных условиях.
Отметим, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть, для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.
Бесплатно гарантированы следующие услуги:
Кроме того, заведение должно обеспечить ветерана:
В то же время, протезирование и вспомогательные средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Для того чтобы получить медицинскую помощь бесплатно, украинцам нужно обратиться в заведения, имеющие подписанный договор с НСЗУ.
Медицинское учреждение обязано оказать безвозмездную медицинскую помощь ветерану, если:
Найти заведение, в котором можно бесплатно сделать операцию при травме, можно:
Подробнее о перечне всех бесплатных услуг украинцы могут узнать на официальном сайте НСЗУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинским ветеранам будут бесплатно ставить зубные протезы.
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