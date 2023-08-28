Як безкоштовно отримати протез та кому держава їх гарантує

Нині для отримання якісного протеза не завжди потрібно чекати встановлення інвалідності. Крім того, громадяни України можуть бути забезпечені протезними виробами за рахунок державного бюджету.

Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі в матеріалі Styler.

Чи потрібно платити

Протезування в Україні - безоплатне. Щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати гроші та їхати за кордон. Кошти на це щороку закладають до державного бюджету.

Безкоштовне протезування та забезпечення засобами реабілітації здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів №321, схваленої 5 квітня 2012 року. Згідно з документом, до технічних засобів реабілітації людей з ампутацією кінцівок належать, зокрема:

протезно-ортопедичні вироби (в тому числі ортопедичне взуття)

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

засоби для пересування

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

меблі та оснащення

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

Особи з інвалідністю не тільки забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, але й отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації).

Постанова передбачає як безкоштовне протезування, так і періодичну заміну протезних виробів. При непарній ампутації планова заміна здійснюється один раз на три роки, при парній - один раз на рік.

Держава також покриває обслуговування та ремонт протезу.

Кому гарантують безкоштовні протези

Отримати безоплатний протез мають право всі українці (не тільки військові).

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках - встановлення інвалідності необхідне.

В цілому соціальні гарантії щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації розповсюджуються на:

військовослужбовців та службовців правоохоронних органів

ветеранів

постраждалих від війни цивільних громадян

людей з інвалідністю (які отримали інвалідність не через бойові дії)

дітей з інвалідністю

дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Військові нині забезпечуються двома видами протезів: механічними та електричними, а сума компенсації для них - втричі більша у порівнянні з цивільними.

Максимальна компенсація вартості протеза - два мільйони гривень (сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок).

Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість. Тип протеза визначає або військово-лікарська комісія, або протезне підприємство.

Як отримати допомогу від держави

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів:

звернутися до соціального працівника (якщо ви перебуваєте в лікарні й він там є)

звернутися до лікаря (в лікарні) з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи

звернутися до найближчого ЦНАПу (центру надання адміністративних послуг)

звернутися в місцевий орган соціального захисту населення

скористатися електронним кабінетом особи з інвалідністю (онлайн)

Які документи необхідні

Для первинної реєстрації на отримання допомоги від держави, необхідно мати висновок однієї зі спеціалізованих комісій:

медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)

військово-лікарської комісії (ВЛК)

Якщо ви подаватимете документи онлайн, достатньо буде сканованої копії або фотокопії.

Крім того, необхідно буде надати:

паспорт громадянина України (посвідку на постійне/тимчасове проживання; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; тимчасове посвідчення громадянина України)

ідентифікаційний код (довідку про присвоєння індивідуального податкового номера - ІПН)

Для дитячого протезування потрібні свідоцтво про народження та документи батьків (або осіб, які їх замінюють).

Військовим варто підготувати також:

довідку про обставини травми від командира військової частини

посвідчення учасника бойових дій - УБД (за наявності)

Що робити далі

Після первинної подачі документів необхідно:

зареєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю (якщо ви не зробили цього раніше)

отримати (дочекатися) в ньому направлення на забезпечення протезом

розглянути перелік протезних підприємств (центрів реабілітації та протезування), які виготовляють допоміжні засоби реабілітації (ДЗР), та обрати одне з них

звернутися до обраного підприємства в будь-який спосіб (онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення)

подати до цього підприємства офіційну заявку (в паперовій чи електронній формі)

завантажити фото або сканкопію заявки в електронний кабінет (якщо подаєте заявку через нього)

Якщо всі документи зібрані й заявка до протезного підприємства подана, його фахівці підписують із вами усі необхідні папери та починають виготовляти протез.

У цей період працівники підприємства можуть звертатися до вас для уточнення необхідної інформації, параметрів, запрошувати на примірку тощо.

У простих випадках для виготовлення безоплатного протезу достатньо близько трьох тижнів. В середньому протезне підприємство має надати готовий виріб упродовж 45 робочих днів.

Максимальний же час очікування - з моменту подання документів до забезпечення протезом - три місяці.

Під час отримання допоміжного засобу реабілітації не забудьте уважно вивчити його технічні характеристики, ознайомитися з настановами щодо експлуатації та забрати талон на гарантійне обслуговування.