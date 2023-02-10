Безкоштовна міні-теплиця для розсади, яку зможе зробити будь-хто

Вам знадобиться п'ятилітрова пляшка і 5 хвилин часу

Відкрутіть кришку і акуратно розпиліть горлечко, використовуючи ножівку по металу або нагріте лезо, яке розплавить пластмасу.

За допомогою великого канцелярського ножа зробіть поздовжні розрізи з кожного боку до дна пляшки. В результаті вийде конструкція з двох з'єднаних половинок.

Нижню половинку майбутньої теплиці наповніть пухким родючим ґрунтом.

Для фіксації половинок теплички використовуйте кришку пляшки. Якщо тепличці треба буде подихати, її можна буде відкрити зі сторони дна і поставити підпорку з олівця чи будь-якої палички, що знайдеться у вас під рукою.

Така тепличка ідеально підійде для вирощування розсади і вкорінення живців.

Міні-тепличка з п'ятилітрової пляшки (скриншот відео)

Посадіть в тепличку томати

Підготуйте насіння томатів: протруїть зручний спосіб (якщо це власне насіння, магазинне зазвичай вже оброблене). Також насіння бажано замочити в стимуляторі росту.

Тепличку наповніть грунтовою сумішшю і зволожіть. У ящиках зробіть борозди через 3-4 см і викладіть насіння на відстані 1 см один від одного. Зверху посіви присипте сантиметровим шаром ґрунту, закрийте тепличку і поставте в тепло.

Як правило, томати видають перші паростки на 5-6 день. Як тільки це сталося, розсаду виносять на світло. "Кришку" теплички можна відрізати.

Томати чудово почуватимуться в такій тепличці (скриншот відео)