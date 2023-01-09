Північне, південне, західне і східне. Ідеальні кімнатні рослин для кожного вікна

Кімнатні рослини можуть краще почуватися на одному вікні, а на іншому - почнуть погано рости і навіть хворіти. Так відбувається, тому що у кожного вазона є свої забаганки щодо кількості світла і температури. Якщо у вас в квартирі вікна виходять лише на один бік чи на два, варто відповідно до цього обирати собі "зелених друзів".

Які рослини куди поставити, пише Telegram канал "Квіти і рослини".

Північне вікно

Сюди потрапляє дуже мало сонячних променів, тому тут завжди досить похмуро. У північних вікнах повинна бути достатня теплоізоляція і подвійні рами. Вони потрібні для обмеження різких перепадів температури протягом доби.

Кімнатні рослини для північного вікна: аглаонема, антуріум, адіантум, аспарагус серповидний, аспленіум цибулинний, аспідістра, блехнум, венерина мухоловка, даваллія, драцена запашна, клівія, мільтонія, пафиопедилум, плющ, пеллея, селагинелла, сциндапсус, фіттонія, фікус карликовий, циртоміум, цикламен перський, епісція, циссус.

Сциндапсус - невибаглива рослина, що швидко росте (фото: pixabay)

Якщо є балкон, який виходить на північну сторону, то це місце просто відмінно підходить для більшості домашніх рослин влітку. На ньому будуть цвісти петунії і пеларгонії, можна виставити туди фінікову пальму і антуріуми.

Південне вікно

Південні вікна отримують дуже багато сонячного світла. Вам доведеться передбачити шторки і частіше провітрювати, так як ваші улюбленці можуть отримати сонячний опік, а занадто сухе повітря сприяє розмноженню шкідників.

Також від занадто сухого повітря листя у рослин починають опадати. Треба придбати обприскувач, щоб підтримувати необхідну вологість повітря.

Кімнатні рослини для південного вікна: абутилон, ананас, авокадо, белопероне, банан, бугенвиллія, бругмансія, гемантус, глоріоза, гібіскус, домашня троянда, жасмин, кактуси, катарантус, пахистахис, пасифлора блакитна, паслін, сеткреазія, сукуленти, стрелиция, тунбергія, фінік, фікус Бенджаміна, хойя, хлорофітум, цитрус, церопегія, юка.

Якщо у вас багато південних вікон, заведіть кактуси чи суккуленти (фото: pixabay)

Західне вікно

У західних кімнатах легко підтримувати помірну температуру протягом доби.

Особливу увагу потрібно звернути на теплоізоляцію віконних рам і природну вентиляцію кімнат, якщо в них не відчиняються вікна, так як найчастіше дмуть саме вітри західних напрямків.

Кімнатні рослини для західного вікна: алламанда, акалифа, брунфельса, фрієзія, гусманія, гревіллея, дендробіум, жакаранда, каттлея, кокос, кодіеум, кармона дрібнолиста, крестовник, мандевілла, монстера, мединилла, неорегелія, онцидиум, одонтоглоссум, панданус, полициас, рео, саговник, сенполія, свинчатка, спатифиллум, спарманнія, стефанотіс, опунция, фікус каучуконосний, фаленопсис, фуксія, шеффлера.

Поставте фуксію на західне вікно (фото: pixabay)

Східне вікно

Східною стороною умовно називають кімнати, у вікнах яких прямі сонячні промені потрапляють тільки вранці. Це дуже м’яке, найбільш сприятливе для рослин світло.

В південних районах на вікнах, що виходять на північний схід, добре ростуть багато кімнатних рослини, а в північних районах кімнатні квіти краще поставити на південно-східні вікна. Єдиний недолік "східної" кімнати: в ній дуже швидко змінюється температура.

Кімнатні рослини для східного вікна: алоказія, аспарагус, араукарія, азалія, ахіменес, афеляндра, бегонія, гарденія, драцена, диффенбахія, заміокулькас, імбир, каладіум, клеродендрум, калатея, кипарис, колумнея, кроссандра, кавове дерево, маранта, нефролепіс, непентес, роициссус, пуансеттія, толму, сингоніум, фатсія, фікус биннендика, фікус вишневидный, філодендрон, фатсхедера, ховея, ехмея, есхінантус.

Пуансеттія, або Різдвяна зірка любить раннє сонце (фото: pixabay)