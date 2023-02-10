Бесплатная мини-теплица для рассады, которую сможет сделать каждый

Вам понадобится пятилитровая бутылка и 5 минут времени

Открутите крышку и аккуратно распилите горлышко, используя ножовку по металлу или нагретое лезвие, которое расплавит пластмассу.

С помощью большого канцелярского ножа произведите продольные разрезы с каждой стороны до дна бутылки. В результате получится конструкция из двух соединенных половинок.

Нижнюю половинку будущей теплицы наполните рыхлой плодородной почвой.

Для фиксации половинок теплички используйте бутылку. Если тепличке нужно будет подышать, ее можно будет открыть со стороны дна и поставить подпорку из карандаша или любой находящейся у вас под рукой палочки.

Такая тепличка идеально подойдет для выращивания рассады и укоренения черенков.

Мини-тепличка из пятилитровой бутылки (скриншот видео)

Посадите в тепличку томаты

Подготовьте семена томатов: протравите удобным способом (если это собственные семена, магазинные обычно уже обработаны). Также семена желательно замочить в стимуляторе роста.

Тепличку наполните грунтовой смесью и увлажните. В ящиках сделайте бороздки через 3-4 см и выложите семена на расстоянии 1 см друг от друга. Сверху посевы присыпьте сантиметровым слоем грунта, закройте тепличку и поставьте в тепло.

Как правило, томаты выдают первые побеги на 5-6 день. Как только это произошло, рассаду выносят на свет. "Крышку" теплички можно отрезать.

Томаты будут прекрасно чувствовать себя в такой тепличке (скриншот видео)