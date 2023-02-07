7 рослин, які можна посіяти на розсаду вже зараз

Посів овочів на розсаду можна сміливо розпочинати вже в лютому, щоб отримати ранній врожай томатів, огірків, інших овочів та зелені.

Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче , що і в які терміни саме час садити в останній місяць зими.

Що садити, а з чим зачекати

Рання розсада не завжди дорівнює хорошому врожаю. Треба враховувати особливості кожної рослини. Адже швидкорослі культури тільки повитягуються і страждатимуть від нестачі світла і площі, доки дочекаються пересадки у відкритий ґрунт чи парник/теплицю.

А от ті, яким для росту потрібен додатковий час, вже можна готувати до посадки.

Щоб точно зрозуміти, які рослини можна висаджувати, варто в першу чергу вивчити упаковку з насінням. Позаяк ті самі огірки чи томати можуть бути ранніми, середніми, пізніми - все залежить від сорту.

Не менш важливими є кліматичні умови. Для південних широт лютий - це практично весна і найгарячіша розсадна пора, оскільки в кінці квітня або початку травня можна буде сміливо висаджувати сіянці на грядки.

А от у районах середньої смуги і в травні частенько бувають заморозки. Садіння у відкритий ґрунт доводиться відкладати до кінця весни, а іноді і до червня. Тому розпочати посівну в лютому можуть собі дозволити тільки власники теплиць, парників і захищених теплих грядок.

Для мешканців північних областей рання посадка ні до чого, якщо у вас нема теплиці, яка опалюється.

Крім того врахуйте, чи буде у вас можливість досвічувати розсаду. Якщо площа чи можливості не дозволяють, дочекайтеся весни, коли світловий день стане довшим. Якщо ж є стелажі чи просторі підвіконня, в нагоді стане фітолампа.

Які рослини можна садити в лютому

Полуниця і суниця

Суницю на розсаду в лютому садять ті, хто хоче отримати ягоди з кущів відразу, в цьому ж році. Для цього вам потрібно насінню провести стратифікацію, тобто витримати деякий час в холоді.

Візьміть пластиковий контейнер з кришкою, зробіть знизу кілька дренажних отворів і наповніть його ґрунтом. Злегка змочіть землю і розсійте зверху насіння. До верху наповніть контейнер снігом і закрийте кришку. Поставте ємність в холодильник на 14 днів.

Через два тижні виставте ящик на підвіконня, не відкриваючи кришку до перших паростків. Вони з'являться на 10-15 день.

Врожай полуниці можна зібрати вже цього року (фото: pixabay)

Черешкова і коренева селера

Коренева і черешкова селера зростає повільно, тому її висівають на розсаду рано - з початку лютого до середини березня.

Зазвичай для проростання насінню треба три тижні, але процес можна прискорити, прогрівши насіння. Для цього на 30 хвилин відправте насіння в термос із гарячою (+45-50°С) водою. Час від часу термос треба струшувати, щоб краще вимити ефірні масла, якими покрито насіння. Потім злийте воду через сито і розкладіть насіння на тканину, просочену стимулятором росту. Після висихання насіння готове до посадки.

Селеру на розсаду садять як у ящик (рядками через 2 см), так і в індивідуальні стаканчики (по дві насінини в кожен, щоб потім вибрати найсильніший). Сірником треба зробити неглибокі отвори, опустити насіння і засипати їх ґрунтом на 0,5 см.

Ємності накрийте плівкою і витримайте в теплому темному місці до перших паростків (6-7 днів). За потреби зволожуйте ґрунт за допомогою пульверизатора.

Баклажани

На початку лютого (на півдні) і в кінці лютого (у середній полосі) починають вирощувати розсаду середньостиглих і пізніх баклажанів. Термін дозрівання таких сортів коливається між 120 і 140 днями.

Якщо насіння не оброблене виробником, то не завадить його знезаразити і "простимулювати" до проростання. Позбутися від хвороботворних мікроорганізмів допомагає замочування насіння в 1% розчині марганцівки на 15-20 хвилин.

Баклажани вирощують у невеликих касетах або стаканчиках з подальшою перевалкою в ємності більшого розміру. У кожен кладуть по дві насінини, щоб згодом залишити сильний і прищипнути слабкий сіянець. Насіння присипають грунтом на півсантиметра і трохи обприскують водою з розпилювача.

Накривають посадки плівкою і ставлять у тепле місце. Тепло для баклажанів дуже важливо, на етапі прокльовування насіння оптимальною температурою буде +25-28°С. Через 5-7 днів після посіву можна очікувати паростків.

Перець

Спочатку насіння треба проростити. У блюдце на марлю, тканину, серветку або ватний диск викладіть насіння. Прикрийте їх зверху і злегка зволожте матеріал водою. У воду можна додати стимулятори росту.

Підготовлений грунт розкладіть по стаканчиках і добре змочіть. У кожній ємності зробіть маленькі поглиблення і висадіть не більше двох насінин (перець можна вирощувати по два). Присипавши насіння грунтом, закрийте розсадник плівкою і відправте в тепло. З появою перших паростків, зніміть плівку і поставте ємності на світле підвіконня.

Помідори

В останній декаді лютого можна приступати до посадки томатів. Але це за умови, що в кінці квітня або початку травня ви зможете висадити розсаду на постійне місце. У незахищений ґрунт, теплицю, на теплу грядку під укриття - все залежить від клімату.

Підготуйте насіння томатів: протруїть, замочіть в стимуляторі росту. Помідори можна сіяти як в індивідуальні ємності (наприклад, стаканчики), так і в горщики. Тару наповніть грунтовою сумішшю і зволожіть.

У ящиках зробіть борозди через 3-4 см і викладіть насіння на відстані 1 см один від одного. А в стаканчики садять по одному насінню. Зверху посіви присипають сантиметровим шаром ґрунту. Вкриті плівкою ємності відправляють в тепло.

Як правило, томати видають перші паростки на 5-6 день. Як тільки це сталося, розсаду виносять на світло.

В лютому час висаджувати томати на розсаду (фото: pixabay)

Ріпчаста цибуля і цибуля-порей

Цибуля-порей нарощує свої соковиті стебла довго, не менше півроку. І крім як через розсаду в помірному кліматі її не виростити.

Великі головки ріпчастої цибулі при бажанні і хорошому догляді теж можна отримати відразу з чорнушки, минаючи етап сіянки. Висівати насіння цибулі чи цибулі-порею на розсаду слід якраз у другій половині лютого.

Варто зазначити, що для вирощування ріпки за один рік годяться тільки певні сорти цибулі: Еллан, Ред Барон, Ексибішен та інші. Завжди уважно читайте інформацію на звороті пакетика з насінням.

Перед посадкою на розсаду насіння цибулі рекомендують на 24 години замочити в теплій воді. Потім підсушити і висівати в розсадні касети, наповнені вологим ґрунтом. Після цього так само накрити плівкою і чекати появи паростків.

Розсаду цибулі у відкритий ґрунт висаджують в травні, при цьому Холодостійкість цибулі дозволяє їй витримувати заморозки до -8°С.

Базилік

Посіяти насіння базиліка можна в кінці лютого, а вже через два місяці ви зможете висадити молоді рослини до тепличної грядки.

Перед посівом насінню базиліка піде на користь прогрівання в термосі. Вирощують розсаду базиліка зазвичай в касетах або невеликих склянках. Щонайменше до середини березня сіянці потрібно досвічувати фітолампами.

Цікавий факт: якщо базилік посіяти поруч з помідорами, смак останніх покращиться.