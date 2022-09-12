Бежали, как серая туча: жители Балаклеи рассказали о позорном побеге россиян

Город Балаклея в Харьковской области был освобожден от российских оккупантов 10 сентября. Военные ВСУ подняли флаг над городом. И Жители Балаклеи видели, как убегают российские оккупанты.

Российские солдаты в панике покидали город и бросали все - военную технику, личные вещи и даже своих раненых.

"Сначала ВСУ освободили Юго-Западный район Балаклеи - Лагеря, и оккупанты, как серая туча бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат забрались на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты забрались в машину. Они просто убегали, их снесло словно ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины", - рассказала Горбель.

По словам жительницы Балаклеи, во время оккупации, россияне брали в плен гражданских и требовали, чтобы они сотрудничали с ними. А тех, кто отказывался - убивали.

"Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодого врача убили, когда он возвращался с работы", - рассказала женщина.