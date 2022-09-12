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Бігли, як сіра хмара: жителі Балаклії про ганебну втечу росіян

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Балаклія, Понеділок 12 вересня 2022 16:19
Бігли, як сіра хмара: жителі Балаклії про ганебну втечу росіян Жителі Балаклії розповіли деталі про поразку росіян (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Місто Балаклія в Харківській області було звільнено від російських окупантів 10 вересня. Військові ЗСУ підняли прапор над містом. І жителі Балаклії бачили, як тікають російські окупанти.

Про це розповіла мешканка Балаклії Анна Горбель в ефірі "Еспресо".

Російські солдати в паніці залишали місто і кидали все - військову техніку, особисті речі та навіть своїх поранених.

"Спочатку ЗСУ звільнили Південно-Західний район Балаклії - Лагеря, і окупанти, як сіра хмара бігли звідти. Під'їхав танк і 50 солдатів забралися на той танк, приїхала швидка допомога, і російські солдати забралися в машину. Вони просто тікали, їх знесло немов вітром. Вони не встигали збирати речі та забирали у людей машини", - розповіла Горбель.

За словами мешканки Балаклії, під час окупації, росіяни брали в полон цивільних і вимагали, щоб вони співпрацювали з ними. А тих, хто відмовлявся - вбивали.

"Вони допитували людей і змушували співпрацювати з ними. Вчительку з чоловіком і дочкою взяли в полон і вербували, щоб вона співпрацювала з ними. Людей обшукували на блокпостах і карали за патріотичні татуювання. Молодого лікаря вбили, коли він повертався з роботи", - розповіла жінка.

До речі, раніше ми розповідали про те, що росіяни залишили в Харківській області для ЗСУ робочої військової техніки на сотні мільйонів доларів.

А також ми показували неймовірне відео зі звільненої Балаклії, які викликає сльози абсолютно у всіх.

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