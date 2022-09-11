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"Российский ленд-лиз": оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов

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Воскресенье 11 сентября 2022 13:46
"Российский ленд-лиз": оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов Фото: Россияне бросают рабочую военную технику (facebook.com/tiholaz)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты, которых активно гонят ВСУ с нашей земли, массово бросают рабочую военную технику в рабочем состоянии. В распоряжении украинских военных уже оказалось много САУ, БМП и другой крупной техники.

Некоторые фото разместил на своей странице в Facebook Игорь Тихолаз.

В Харьковской области украинские защитники уверенно продвигаются вперед и освобождают населенные пункты. Российские оккупанты убегают и при этом бросают технику, оружие, запасы и даже своих раненых.

Военные публикуют фото и видео брошенной техники и отмечают, что практически вся она - на ходу. В некоторых местах - десятками БТР и других военных машин.

Как отмечает Игорь Тихолаз, демилитаризированную технику оккупантов мы видим ежедневно - в статистике Генштаба. Это танки, БТР, БМП, тягачи, артиллерийские установки и многое другое.

"Вы представляете, сколько этой техники мы захватили в технически полностью пригодном состоянии? Только перекрасить, заполнить БК - и в бой. Я поставил себе цель и насчитал за двое последних суток, просто по фотографиям из телеграм-каналов, всего вплоть до полутора сотни единиц разной техники!" - отмечает Тихолаз.

Он опубликовал только часть фотографий и добавил, что есть видео, на котором стояло 5-6 САУ и столько же МТЛБ и БМП.

&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов&quot;Российский ленд-лиз&quot;: оккупанты массово оставляют ВСУ рабочую военную технику на сотни миллионов долларов"Вот так ленд-лиз, вот так помощь", - комментирует Игорь Тихолаз.

Кстати, ранее мы писали о том, что министр обороны Резников раскрыл детали о ленд-лизе от США.

А еще рассказывали о том, когда должна заработать программа ленд-лиза.

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