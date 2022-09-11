Лучшее видео сентября: кадры из освобожденной Балаклеи, которые вызывают слезы у всех

Украинские военные, которые вошли в освобожденную Балаклею, показали невероятное и очень символичное видео. Этот город в Харьковской области был под оккупацией россиян почти 6 месяцев.

Видео из Балаклеи назвали лучшим в сентябре и быстро начали распространять в соцсетях.

На кадрах ролика украинские военные срывают с билборда какую-то российскую рекламу с текстом "Мы с Россией один народ!", которую туда успели разместить в период оккупации.

А под этим изображением оказалась украинская картинка - с Тарасом Шевченко и строками из его стихотворения "Кавказ".

І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

На видео видно, что украинские военные тоже удивлены. В комментариях украинцы высказались, что есть в этом какой-то символизм - убрать российские бумажки с триколором и снова вернуть на место Шевченко.

Также в комментариях отмечают, что это знаковое послание военным и всей украинской нации от Тараса Шевченко. И почти все украинцы признаются, что видео вызывает слезы.