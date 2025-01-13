"Без різниці на їхню медійність". Юзьвак із "Холостяка-13" різко відповіла Терену та переможниці шоу

Що Юзьвак відповіла Бєлєнь і Терену

Анастасія зазначила, що має свою аудиторію і не має цілі хайпувати на їхньому імені.

"Мені без різниці на їхню медійність. Так сталося, що ми були на одному проєкті. Чи думала я про піар за допомогою імені Інни? Ніколи. Я хотіла висловити свою думку стосовно того, що відбувалося на проєкті. Глядач бачить одну сторону, а поза камерами ми сприймаємо це все зовсім по-іншому. Є процеси, які я хотіла освітити, психологічні, наприклад, процеси", - пояснила свою думку Юзьвак.

Вона також, як фіналістка, поділилася, що під час шоу мала хороші стосунки з Інною, і, на її думку, поза проєктом у них могли б скластися хороші дружні відносини, і вони б могли проводити час разом.

Анастасія Юзьвак та Слава Дьомін (скриншот)

Проте наразі між дівчатами сталася сварка, і вони припинили спілкування. Це сталося після того, як Анастасія відповіла на запитання підписників про інтим на проєкті.

Юзьвак зазначила, що "на шоу був секс, але не у неї". А отримавши від Бєлєнь повідомлення, написала про те, що не буде обговорювати це з нею на пост-шоу, проте готова прокоментувати детальніше свою думку з цього приводу при їхньому особистому спілкуванні.

"Чому я її так тригерила? Чому вона на свій рахунок з образою все прийняла? Оце через те, що про секс я говорила, я так розумію. Вона відписалася через це від мене. Хоча я з нею нормально спілкувалася. Після пост-шоу ми пішли до неї додому їсти суші. Насправді була хороша комунікація", - сказала також Анастасія.

Наостанок учасниця романтичного реаліті ще раз підкреслила, що спілкується зі своєю аудиторією та висловлює свою думку, і ні про який хайп на імені Інни чи Олександра, за її словами, тут не йдеться.

"Чи перейшла я кордони Інни на рахунок цього з Сашею? Я вважаю, що ні. Чи піарилась я на їхньому імені? Вони, напевно, забагато на себе вже набрали. Я спілкуюся зі своєю аудиторією, висловлюю свою думку. Мої слова її найбільше тригерили", - заявила фіналістка програми.

"Я не знаю, що там було - чи якась заздрість, чи те, що я справді подобалась Саші, і вона справді це відчувала. Було щось там, у її сприйнятті мене, таке, що її бісило", - додала вона.

Анастасія Юзьвак та переможниця Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Окрім того, Юзьвак розкритикувала дружбу Бєлєнь з іншою учасницею шоу - Юстиною. На думку дівчини, якби між ними були щирі дружні стосунки, то Інна не стала б розповідати конкурентці всі подробиці особистого спілкування і поцілунків з Олександром, оскільки іншій було неприємно це чути.