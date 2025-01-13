"Без разницы на их медийность". Юзьвак из "Холостяка-13" резко ответила Терену и победительнице шоу

Что Юзьвак ответила Белень и Терену

Анастасия отметила, что у нее есть своя аудитория и она не имеет цели хайповать на их имени.

"Мне без разницы на их медийность. Так случилось, что мы были на одном проекте. Думала ли я о пиаре с помощью имени Инны? Никогда. Я хотела высказать свое мнение относительно того, что происходило на проекте. Зритель видит одну сторону, а вне камер мы воспринимаем это все совсем по-другому. Есть процессы, которые я хотела осветить, психологические, например, процессы", - объяснила свое мнение Юзьвак.

Она также, как финалистка, поделилась, что во время шоу имела хорошие отношения с Инной, и, по ее мнению, вне проекта у них могли бы сложиться хорошие дружеские отношения, и они бы могли проводить время вместе.

Анастасия Юзьвак и Слава Демин (скриншот)

Однако на данный момент между девушками произошла ссора, и они прекратили общение. Это произошло после того, как Анастасия ответила на вопрос подписчиков об интиме на проекте.

Юзьвак отметила, что "на шоу был секс, но не у нее". А получив от Белень сообщение, написала о том, что не будет обсуждать это с ней на пост-шоу, однако готова прокомментировать детальнее свое мнение по этому поводу при их личном общении.

"Почему я ее так тригерила? Почему она на свой счет с обидой все приняла? Вот из-за того, что о сексе я говорила, я так понимаю. Она отписалась из-за этого от меня. Хотя я с ней нормально общалась. После пост-шоу мы пошли к ней домой есть суши. На самом деле была хорошая коммуникация", - сказала также Анастасия.

Напоследок участница романтического реалити еще раз подчеркнула, что общается со своей аудиторией и высказывает свое мнение, и ни о каком хайпе на имени Инны или Александра, по ее словам, речь не идет.

"Перешла ли я границы Инны на счет этого с Сашей? Я считаю, что нет. Пиарилась ли я на их имени? Они, наверное, слишком много на себя уже набрали. Я общаюсь со своей аудиторией, высказываю свое мнение. Мои слова ее больше всего триггерили", - заявила финалистка программы.

"Я не знаю, что там было - или какая-то зависть, или то, что я действительно нравилась Саше, и она действительно это чувствовала. Было что-то там, в ее восприятии меня, такое, что ее бесило", - добавила она.

Анастасия Юзьвак и победительница Инна Белень (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Кроме того, Юзьвак раскритиковала дружбу Белень с другой участницей шоу - Юстиной. По мнению девушки, если бы между ними были искренние дружеские отношения, то Инна не стала бы рассказывать конкурентке все подробности личного общения и поцелуев с Александром, поскольку другой было неприятно это слышать.